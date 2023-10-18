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Gündem

İşte laikçi Fransa demokrasisi! Filistin destekçisi futbolcu hakkında skandal karar

Yeniakit Publisher
2023-10-18 14:32:00 -
İşte laikçi Fransa demokrasisi! Filistin destekçisi futbolcu hakkında skandal karar

Fransa Ligue 1 ekibi Nice, sosyal medya hesabından Filistin'e destek mesajı yayımlayan Cezayirli futbolcu Youcef Atal'ın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Fransa Ligue 1 temsilcisi Nice, sosyal medya hesabından Filistin’e destek mesajı yayımlamasının ardından Cezayirli futbolcu Youcef Atal’ın kadro dışı bıraktığını duyurdu. Fransız takımının, konuyla ilgili resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Youcef Atal’ın paylaşımını hızla geri çektiği ve hatasını anladığı ifade edildi. Açıklamada, Cezayirli futbolcuya spor otoriteleri tarafından verilebilecek cezalar öncesinde ilk olarak kulübün disiplin cezası verdiği duyuruldu. Atal'ın bu davranışından dolayı bir sonraki açıklamaya kadar kadro dışı bırakıldığı belirtildi.

27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Nice formasıyla ligde 6 maçta görev alırken, 1 kez gol sevinci yaşadı.

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