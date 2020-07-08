İşte Kuruluş Osman'ın Osman Gazi'si Burak Özçivit'in babası
Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'da Osman Gazi'yi canlandıran Burak Özçivit'in babasıyla olan benzerliği dikkat çekti. İşte Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit...
Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman her bölümüyle izlenme rekorları kırarken dizide Osman Gazi'yi canlandıran Burak Özçivit başarılı oyunculuğuyla gönüllere taht kurdu.
Burak Özçivit'in babasıyla olan benzerliği dikkat çekti.
İşte Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit: