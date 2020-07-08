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Medya

İşte Kuruluş Osman'ın Osman Gazi'si Burak Özçivit'in babası

Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'da Osman Gazi'yi canlandıran Burak Özçivit'in babasıyla olan benzerliği dikkat çekti. İşte Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit...

Yeniakit Publisher
2020-07-08 18:43:00 -
İşte Kuruluş Osman'ın Osman Gazi'si Burak Özçivit'in babası

Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman her bölümüyle izlenme rekorları kırarken dizide Osman Gazi'yi canlandıran Burak Özçivit başarılı oyunculuğuyla gönüllere taht kurdu.

Burak Özçivit'in babasıyla olan benzerliği dikkat çekti.

İşte Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit:

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