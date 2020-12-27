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Teknoloji İşte küresel mesajlaşma uygulamalarının ‘en’leri
Teknoloji

İşte küresel mesajlaşma uygulamalarının ‘en’leri

En popüler küresel mobil mesajlaşma uygulaması 2 milyar kullanıcı ile WhatsApp olurken, uzun süredir birinciliği elinden bırakmadığı görüldü. İkinci sırada onu Facebook Messenger takip etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 16:19:00 -
İşte küresel mesajlaşma uygulamalarının ‘en’leri

Medya takip kurumu Ajans Press, mesajlaşma uygulamaları ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl WhatsApp ile alakalı basına 10 bin 825 haber yansıdığı tespit edildi. Messenger ile ilgili çıkan haber adedi ise bin 309 olarak yansıdı. WhatsApp Türkiye’de de yaygın kullanılan bir uygulama olarak bilinmesiyle haber adetlerinde oldukça yer alıyor.

Ajans Press’in, Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre, en popüler küresel mobil mesajlaşma uygulaması 2 milyar kullanıcı ile WhatsApp oldu. WhatsApp açık ara farkla rakiplerinden önde yer alırken uzun süredir zirveyi bırakmadığı kaydedildi. Onu sırasıyla takip eden popüler mesajlaşma uygulamaları ise 1 milyar 300 milyon ile Facebook Messenger, 1 milyar 206 bin ile WeChat, 648 milyon ile QQ, 433 milyon ile Snapchat, 400 milyon ile de Telegram olarak saptandı.

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