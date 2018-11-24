THY- Euroleague
0553 313 94 23

İşte Konyasporlu Skubic'in penaltı açıklaması!

Atiker Konyaspor'un Galatasaray maçında kazandığı tartışmalı penaltı pozisyonunun içinde yer alan Nejc Skubic açıklamalarda bulundu.

24 Kasım 2018 Cumartesi 02:41
İşte Konyasporlu Skubic'in penaltı açıklaması!

Atiker Konyaspor'un Galatasaray maçının 87. dakikasında kazandığı penaltı pozisyonu büyük tartışma yaratırken pozisyonun başrollerinden Nejc Skubic, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Nejc Skubic, pozisyon hakkında "Kim yaptı hatırlamıyorum ama pozisyon fauldü. Mutluyum çünkü penaltıyı gole çevirdim ve 1 puan aldık." sözlerini kullandı.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 02:41
  1. Atiker Konyaspor
  2. Galatasaray
  3. Nejc Skubic
  4. Süper Lig

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mehmet Demirkol'dan Galatasaray Konyaspor değerlendirmesi: Kırmızı gösterdiği ve protokol gereği...
    1. Mehmet Demirkol'dan Galatasaray..
    2. Albayrak: 30 milyon Galatasaraylıyı..
    3. Aykut Kocaman yardımcıları hakkında..
    4. Ali Ece'den hakem açıklaması: Şu anda..
    5. AK Partili Çavuşoğlu'nun acı günü
    6. Kaşıkçı'nın kızları Washington Post'a..
    7. İşte Konyasporlu Skubic'in penaltı..
    8. Terör örgütü YPG'den Türkiye'ye çağrı!
    9. Sema Maraşlı'dan Cumhurbaşkanlığı'nın..
    10. İran'dan vize kararı! Artık çok daha..
    11. Bomba iddia: AK Parti'nin 50 ilde..
    12. Fransa, Benin'e ait 26 sanat eserini..
    13. Seyir halindeki otomobil aniden alev..
    14. Olay yorum! "Hakem talimat almış"
    15. Sobadan zehirlenen eşlerden biri..
    16. Türkiye'ye ikinci sondaj gemisi çok..
    17. Almanya göz boyuyor: Suudilere yapılan..
    18. "BodRUN Ultra Maratonu" başladı
    19. Maçın ardından
    20. "Bu ligde oynamamamızı istiyorlarsa..
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    Meteoroloji'den kar uyarısı!
    Meteoroloji'den kar uyarısı!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!

    Günün Karikatürü

    24 Kasım 2018
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Fırsatçılar pes artık dedirtti! Kimse anlamaz sandılar ama...
    Fırsatçılar pes artık dedirtti! Kimse anlamaz sandılar ama...