İşte Konyasporlu Skubic'in penaltı açıklaması!
Atiker Konyaspor'un Galatasaray maçında kazandığı tartışmalı penaltı pozisyonunun içinde yer alan Nejc Skubic açıklamalarda bulundu.24 Kasım 2018 Cumartesi 02:41
Atiker Konyaspor'un Galatasaray maçının 87. dakikasında kazandığı penaltı pozisyonu büyük tartışma yaratırken pozisyonun başrollerinden Nejc Skubic, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Nejc Skubic, pozisyon hakkında "Kim yaptı hatırlamıyorum ama pozisyon fauldü. Mutluyum çünkü penaltıyı gole çevirdim ve 1 puan aldık." sözlerini kullandı.
YORUM YAZ