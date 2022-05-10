İşte Konut kredisi 2022 başvuru şartları! 10 yıl vadeli yüzde 0,99 faizli ev kredisi kimlere verilecek?

Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yüzde 0,99 faizli konut kredisi başvuru detayları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Kritik toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan konut finansmanı için 3 ayrı paket hazırlandığını bildirdi. Konut sektöründe "İlk evim Konut Finansman Paketi", "Genişletilmiş Konut Finansman Paketi", "İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi" olmak üzere 3 çözüm paketi oluşturuldu. Bu kapsamda, sıfır ve ikinci el konut satışlarına uygun maliyetli konut finansmanı sağlanacak.

Buna göre, ilk defa ve tek konut sahibi olacaklara 10 yıla kadar vadeli ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sunulacak. İkinci pakette ise fiziki altınların merkez bankasına satılarak alınması ile konut değerinin en az yarısı 1 Nisan 2022'den önce açılmış döviz hesaplarının bozdurulması şartı aranacak. İşte, konut kredisi başvurularından yararlanacak olan vatandaşlar hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar.

10 yıl vadeli yüzde 0,99 faizli konut kredisi başvuru şartları

10 yıl vadeli yüzde 0,99 faizli konut kredisi başvuru şartlarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları şu şekilde; “Konut almak isteyen ve konut yapan firmalarımızla ilgili müjdemiz var. Ülkemizde 1 milyon üzerindeki konutla vatandaşlarımızı uygun şartlarla ev sahibi yapmıştık. Son dönemde küresel ekonomide ham madde fiyatlarında görülen fahiş yükselişlerle konut satışlarında azalmalar yaşandı. Konut finansmanı konusunda 3 ayrı paket getiriyoruz. İlk defa konut sahibi olacaklara 2 milyon liraya kadar birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz.

İkinci paket konut değerinin en az yarısı 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılıp döviz hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların merkez bankasına satılarak alınmasıyla bu paketten yararlanabilecekler.

Üçüncü paket inşaat sektörüne yöneliktir. Mayıs başı itibarıyla yüzde 40'ı tamamlanmış ve asgari yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerinin tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık kaynak ayırdık.

Düşük gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya yönelik projeler için TOKİ'ye 30 milyar TL'lik destek sağlayacağız. Rezerv alanlarla yapılan uygun maliyetle desteklenen konutlarda 5 yıl süreyle satışına izin verilmeyecek. Kentsel dönüşüm çalışmaları konut arzını artırmak için vereceğimiz diğer bir alandır. Vatandaşlarımızı hızlı güvenli ve ekonomik şekilde konut sahibi yapmayı amaçlayan bu destek ve konut adımlarının hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.