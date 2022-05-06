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Spor İşte Koç'u çıldırtan görüntü!
Spor

İşte Koç'u çıldırtan görüntü!

Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç, Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Koç, "Trabzonspor'a ayrıcalıklı davranılıyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-06 15:56:00 -
İşte Koç'u çıldırtan görüntü!

Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç, Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Koç, "Trabzonspor'a ayrıcalıklı davranılıyor" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertlilerin bir numarası, Trabzonspor'un şampiyonluk maçında tribünde bulunan siyasileri hedefine aldı.

"Siyasilere sesleniyorum; Trabzonspor'un şampiyonluğu devletin bir başarısı mıdır?" diyen Koç, "Son yıllarda Trabzon'u tutan devlet görevlilerin bunu açıkça sergilemeleri, açıkça şampiyonluk dilemeleri, bu camianın kendini ayrıcalıklı düşünmesine sebep oluyor. Türk futbolunu yönetenleri etkiliyor ve baskı altında bırakıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"Devlet yetkilileri tarafsız duruşlarını Trabzonspor'a karşı sergilemiyor"

Siyasetçileri devlet duruşu göstermemekle suçlayan Ali Koç, "Türk futbolunu Trabzonlulaştırma gerçeği ile karşı karşıyayız. İnşallah bu mücadeleyi yine Fenerbahçe yalnız vermek durumunda kalmaz. Diğer takımları tutan devlet yetkilileri var ama tarafsız duruşları, konu Trabzonspor olunca sergilenmiyor." dedi.

"Yazıklar olsun"

Açılan pankart hakkında da sessiz kalındığını savunan Başkan Koç, "FETÖ, söz konusu Fenerbahçe olunca mı meşrulaşıyor? Neden bu pankart hakkında konuşmadınız? Bu sorumsuzca davrananlar, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bu yapıya karşı mücadeleye gölge düşürmüyor musunuz? Yazıklar olsun. Buna dur diyebilecek kimse yok mu bu ülkede?" şeklinde konuştu.

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