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Yaşam İşte, kızıl akbaba yavrusunun uçuş öyküsü
Yaşam

İşte, kızıl akbaba yavrusunun uçuş öyküsü

Yeniakit Publisher
2024-07-04 17:33:00 -

Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlü, kızıl akbaba ve yavrusunun belgeselleri aratmayan görüntülerini paylaştı.

Kızıl akbaba ile yavrusunun uçuş öyküsü Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce doğaya yerleştirilen fotokapana yansıdı.

DKMP Genel Müdürlüğünce yaban hayatının korunması ve izlenmesi amacıyla doğaya yerleştirilen fotokapanlar, her gün farklı görüntüleri kaydetmeye devam ediyor. Kızıl akbaba ile yavrusunun uçuş öyküsü de fotokapana yansıdı. DKMP Genel Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda o anlara ilişkin, "Bir anne kuş hikayesi. Besledi, büyüttü, yuvadan uçurdu" denildi.

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