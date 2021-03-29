  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık İşte kısıtlamaları getiren rakamlar! Vaka sayısı 32 bini aştı
Sağlık

İşte kısıtlamaları getiren rakamlar! Vaka sayısı 32 bini aştı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 29 Mart koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son 24 saatte 154 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 32 bin 404 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 21:03:00 - 2021-03-29 21:21:32
İşte kısıtlamaları getiren rakamlar! Vaka sayısı 32 bini aştı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 154 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 32 bin 404 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

29 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 154 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 31 bin 230’a yükseldi. Toplamda 38 milyon 102 bin 747 test yapıldı. Bugün yapılan 225 bin 511 testten, 32 bin 404 yeni vaka sayısı, bin 325 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 3 milyon 240 bin 577 olduğu, bugün iyileşen 18 bin 15 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 975 bin 108’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,6, ağır hasta sayısının ise bin 998 olduğu açıklandı.

SON DAKİKA! Üç büyükşehir kırmızı oldu!
SON DAKİKA! Üç büyükşehir kırmızı oldu!

Gündem

SON DAKİKA! Üç büyükşehir kırmızı oldu!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sürpriz gelişmeyi açıkladı: Türkiye ile anlaşmaya yakınız
Dünya

Sürpriz gelişmeyi açıkladı: Türkiye ile anlaşmaya yakınız

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Vasil Bodnar, Türkiye ile yakın zamanda bir anlaşma yapacaklarını söyledi.
Necmettin Nursaçan hastaneye kaldırıldı
Gündem

Necmettin Nursaçan hastaneye kaldırıldı

Covid-19 testi pozitif çıkan Diyanet İşleri Eski Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Ömer Aydın öldürüldü
Gündem

Ömer Aydın öldürüldü

MİT ve TSK'nın Kandil'de düzenlediği ortak operasyonla terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gümrük koordinasyonu sorumlusu Ömer Aydın öldürüldü...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay