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Spor İşte kış transferine en çok para harcayan kulüpler
Spor

İşte kış transferine en çok para harcayan kulüpler

Avrupa’nın 5 büyük liginde ara transfer dönemi önceki gün sona erdi. En çok harcama yapan 10 kulübün 9’u İngiltere Premier Ligi ekiplerinden oluştu.

Yeniakit Publisher
2023-02-02 12:46:00 -
İşte kış transferine en çok para harcayan kulüpler

Avrupa’nın 5 büyük ligi İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa’da (Ligue 1) ara Transfer dönemi önceki gün sona erdi. Chelsea en fazla harcama yapan kulüplerin başında gelirken, ilk 10 takımın 9’unu Premier Lig ekipleri oluşturdu. İngiltere dışından ilk 10’a tek kulüp, Fransa’nın Marsilya takımı oldu.

Chelsea, 8 yeni futbolcunun bonservisleri için tam 329.5 milyon Euro (yaklaşık 6.76 milyar TL) harcadı. Londra kulübü, Enzo Fernandez için Benfica’ya 121, Mykhaylo Mudryk için Shakhtar Donetsk’e 70, Benoit Badiashile için Monaco’ya 38, Noni Madueke için PSV’ye 35, Malo Gusto için Lyon’a 30, Andrey Santos için Vasco da Gama’ya 12,5, David Fofana için Molde’ye 12 ve Joao Felix (kiralık) için Atletico Madrid’e 11 milyon Euro ödedi. Chelsea’yi, yaklaşık 5’te 1 oranında harcama yapan Souhtampton (63.25 milyon Euro) ve Arsenal (60.3 milyon Euro) takip etti.

Bu arada Türkiye’de ara transferin bitmesine bir hafta olmasına rağmen Fenerbahçe, 13.95 milyon Euro’luk harcamayla 21. sırada yer aldı.

ARA TRANSFERDE EN FAZLA PARA HARCAYAN KULÜP

1. Chelsae 329.5 milyon Euro
2. Southampton 63.25 milyon Euro
3. Arsenal 60.3 milyon Euro
4. Bournemouth 56.2 milyon Euro
5. Newcastle 49.35 milyon Euro
6. Liverpool 42 milyon Euro
7. Leeds United 41.2 milyon Euro
8. Marsilya 40 milyon Euro
9. Wolverhampton 38.5 milyon Euro
10. Leicester City 31 milyon Euro

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Yorumlar

ömer

kimin parasını harcıyorlar böyle hayasızca... borçlarını ödeyemiyor sonra devlet ödesin diyor. gariban vatandaşın vergisiyle ödenecek. zengin zaten vergi ödemiyor af gelecek diye.
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