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İşte kireçlenmeye karşı yardımınıza koşanlar

Hekim size kireçlenme olduğunuzu söylüyorsa bu hayatınızın zindana döneceği anlamına gelmez.

13 Aralık 2018 Perşembe 16:45
İşte kireçlenmeye karşı yardımınıza koşanlar

 

Haftada hiç değilse 3 gün siyah nohut, tarak otu ve kimyondan zeytinyağlı yemekler yemeyi tercih edin. Ağır geldiğini hissederseniz üstüne gül şerbeti için..

Hekim size kireçlenme olduğunuzu söylüyorsa bu hayatınızın zindana döneceği anlamına gelmez. Her hastalıkta olduğu gibi erken tedavi mühimdir. Erken dönemde artroskopi ile eklem içi temizlik yapılabilir. Eklemlerde herhangi bir bozukluk varsa cerrahi müdahale yapılır. Eklem kireçlemesi ileri durumda ise bozulan eklemi protez ile değiştirmek etkili bir tedavi yöntemidir. Bunun yanı sıra kireçlenmeye iyi gelen şifalı bitkiler de bulunmaktadır.

Yabani elma, ıhlamur, siyah nohut, tarak otu, kimyon, köknar tomurcuğu, gül, sarımsak, zeytinyağı yardımınıza koşabilir.

Yabani elma çiçeği suda demlendikten sonra süzülerek dinlendirilir. Elde edilen sıvı, ıhlamur suyu ile karıştırılır. Tedavi süresince günde üç bardak içilir. Elde edilen lapa ile de vücudun kireçlenen yerine masaj yapılır ve sonra yakı olarak sürülür.

Siyah nohut, tarak otu ve kimyondan zeytinyağlı yemekler pişirilir. Bu yemekler tedavi süresince haftada üç gün yenir. Mideye ağır geldiği takdirde üstüne gül şerbeti içilir.

Köknarın tomurcukları suda demlenir. Süzülerek elde edilen sıvı, bir süre dinlendirilir. Bu sıvı, pamuklu bir havlu ile vücuda masaj yapılır. Bunun yanı sıra yatmadan önce de vücudun hasta yerlerine pişirilmiş sarımsak lapası ile birlikte sürülür.

400 g. ardıç tohumu, 1 kg bal ile karıştırılır ve bu karışımdan, günde 3 öğün, aç karnına, 1 tatlı kaşığı yenir.

Haricen kullanıldığı takdirde romatizma ağrılarını dindirir, yaraları iyileştirir. Fazla miktarda kullanmak zararlıdır.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 16:45
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