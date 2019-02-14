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İşte Kılıçdaroğlu'nun Meclis'e soktuğu vekilden küstah PKK tehdidi!

Genel seçimlerde CHP'nin 'Her evden bir oy' iş birliği ile TBMM'ye soktuğu terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı 26. dönem HDP Milletvekili Nadir Yıldırım, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada PKK ile bağlantısını ortaya koyarak küstah sözler sarf etti.

14 Şubat 2019 Perşembe 10:42
İşte Kılıçdaroğlu'nun Meclis'e soktuğu vekilden küstah PKK tehdidi!

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde 'her evden bir oy' çabaları ile Gazi Meclis'e sokulan terör örgütü PKK'nın siyasi kanadının HDP'nin vekillerin Türkiye'ye yönelik küstah açıklamalarına devam ediyor.


PKK ile olan bağını ortaya koydu

Bir vatandaşın sosyal medyadan "Terör örgütü PKK'yı bitireceğiz, çaresizsiniz." çıkışı HDP'li Nadir Yıldırım, terör örgütü PKK'ya olan bağını ortaya koydu.

Terör örgütü PKK'ya açıkça methiye düzen HDP'li Nadir Yıldırım, küstah açıklamasında, "Hiçbir zaman çaresiz olmadık. Çünkü PKK var. PKK bitmez. PKK nicelerini bitirdi faşistlerin. Sıranızı bekleyin. Sizi de bitirecek, topalınızla, reisinizle, havhav yapanınızla. Pek yakında." sözlerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 10:42
  1. pkk
  2. nadir yıldırım
  3. hdp

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