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Siyaset İşte Kılıçdaroğlu'nun destekçileri! 'Kur'an kursu insan haklarına aykırıdır'
Siyaset

İşte Kılıçdaroğlu'nun destekçileri! 'Kur'an kursu insan haklarına aykırıdır'

Yeniakit Publisher
2023-04-28 23:03:00 - 2023-04-28 23:07:24

Emek ve Demokrasi İttifakı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararını açıklamasından sonra TİP'in Genel Başkanı Erkan Baş'ın Kur'an kurslarına ve İslami eğitimlere düşmanlığı yeniden gündeme geldi.

HDP ve TİP'in başını çektiği Emek ve Demokrasi İttifakı Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı.

Emek ve Demokrasi İttifakı'nın kararın açıklamasından sonra, TİP'in Genel Başkanı Erkan Baş'ın Kur'an kurslarına ve İslami eğitimlere düşmanlığı yeniden gündeme geldi.

'Kur'an kursları laikliğe aykırı'

İşte Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek TİP'li Erkan Baş'ın 28 Şubat'ın karanlık günlerinde kalan ruhundan çıkan sözler:

Milli Eğitim Şurası'nda alınan 4-6 yaş arası çocuklara din dersi verilmesi tavsiye edilen kararın geri çekilmesini istiyoruz. Devlet eliyle sübyan mektebi alınması anlamına gelen, devlet eliyle şeriatçı fikirlerin örgütlenmesi anlamına gelen bu uygulamalara geçit vermeyeceğimizi ifade etmek istiyoruz.

Bu şura kararı insan haklarına, laikliğe, evrensel çocuk haklarına açıkça aykırı bir karardır. Bu sorun sadece alevi yurttaşlarımızın sorunu değildir. Çocuklarımızın geleceği için de bu gerici, yobaz iktidara karşı mücadeleyi büyütmemiz gerekiyor.
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