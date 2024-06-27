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Gündem İşte katil zanlısına istenen ceza! Ramazan Pişkin davasında mütalaa açıklandı
Gündem

İşte katil zanlısına istenen ceza! Ramazan Pişkin davasında mütalaa açıklandı

Yeniakit Publisher
2024-06-27 16:47:00 -
İşte katil zanlısına istenen ceza! Ramazan Pişkin davasında mütalaa açıklandı

İstanbul Fatih’te, Ramazan Pişkin’i başkası zannettiğini öne sürüp bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan ve hakim karşısına çıkan sanığın davasında mütalaa açıklandı.

Fatih’te, Ramazan Pişkin’i başkası zannettiğini öne sürüp bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan ve hakim karşısına çıkan sanığın davasında mütalaa açıklandı.

Savcılık, sanığın ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

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