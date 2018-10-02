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İşte kanser hastasının en önemli ilacı...

Kanser hastasının en önemli 2 ilacı, sevgi ve huzurdur.

02 Ekim 2018 Salı 18:43
İşte kanser hastasının en önemli ilacı...


Kemoterapi kansızlığa yol açabilir. Hemoglobin eksikliği nefes darlığı, güçsüzlük ve yorgunluk hissetmenize sebep olabilir.

Kansızlıkla mücadele için doktorunuz:

● Kandaki hemoglobin seviyesini izlemek,

● Kandaki demir seviyesini görüntülemek,

● Kan sayımlarınızı kontrol etmek,

● Kan naklini tavsiye etmek (nadir olarak) gibi isteklerde bulunabilir.

Evde, kansızlık ve yorgunlukla savaşmak için şu yöntemleri deneyebilirsiniz:

● Yeterli miktarda dinlenin. Geceleri daha çok uyuyun ve eğer yapabiliyorsanız gün içinde aralıklarla uyuklayın.

● Yavaş olun. Sadece sizin için en önemli olan şeyleri yapın.

● Evin günlük işleri için ailenizden ve arkadaşlarınızdan yardım isteyin.

● Yeterli miktarda protein ve kalori alabileceğiniz şekilde iyi beslenin. Eğer yemek yemek istemiyorsanız atıştırabileceğiniz şeyleri, meyve sularını ve sıvı besinleri deneyin. Yada yemek yemeden önce kısa bir yürüyüşe çıkın veya yemek yediğiniz yeri değiştirin.

● Canınız istediğinde yemek üzere yanınızda atıştırmalık yiyecekler bulundurun.

Kanser hastasının en önemli ilacı çevresinin ona sağlayacağı içten sevgi ve huzur ortamı. Bunu ona hasta olduğunu hissettirerek değil, bütün doğallığınız ile yapmalısınız. Size kanser tedavisi sürecine ait bazı özet bilgiler aktarmak istiyoruz.

Kanser tedavisinin yan etkileri kansızlıktan mide bulantısına, kilo alımından kilo kaybına kadar çeşitlilik gösterir. Belli başlıları şöyle sıralanabilir:

● Kansızlık

● Tat ve koku almada değişiklik

● Kabızlık

● Ağız ve boğazda yaralar

● İshal

● Ruhsal çöküntü ve yorgunluk

● Saç kaybı

● Enfeksiyon

● Unutkanlık ve hafıza kaybı

● İştahsızlık

● Mide bulantısı ve/veya kusma

● Nötropeni (kan bozukluğu)

● Ağrı

● Kilo alımı

● Kilo kaybı

Bazen davranış değişiklikleri veya reçeteli ilaçlar muhtemel yan etkileri önlemek ve en aza indirgemek için kullanılabilir.

DİPNOT: Elleriniz kanserojen maddelere daha çok maruz kalıyor. Soğuk sütü el bakımında kullanabilirsiniz. Soğuk sütü elinize döküp suyla yıkarsanız elinizi hem kirden arındırırsınız hem de yumuşak cilde sahip olursunuz. İsterseniz gün içinde birkaç kere deneyin, görün..

 

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 18:43
  1. Ağrı
  2. kanser
  3. kemoterapi
  4. kanser tedavisi

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