Ekonomi İşte kan emici kapitalizm: 5 dilim elma 19 bin TL!
Ekonomi

İşte kan emici kapitalizm: 5 dilim elma 19 bin TL!

Sadece 5 elma dilimi ve biraz duman için 400 dolar (19.800 TL) fiyat biçilen tatlı, sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada gündem olan 400 dolarlık “füme elma” tatlısı, yalnızca gastronomi dünyasının değil, kapitalizmin yarattığı gösteriş kültürünün de tartışma konusu hâline geldi. Michelin yıldızlı bir restoranda sunulan tatlıda 5 ince elma dilimi, birkaç böğürtlen, bir mor çiçek ve dumanla şişirilmiş bir balon bulunuyor. Bu gösterişli ama sade tabak, birçok kullanıcı tarafından “nargile tabağı”na benzetilerek alaya alındı.

Eleştirmenler, özellikle dünya genelinde gelir eşitsizliğinin rekor seviyelere çıktığı bir dönemde bu tarz sunumların “lüks tüketimin toplumdan tamamen koptuğunun kanıtı” olduğunu belirtiyor.

Uzmanlara göre, astronomik fiyatlı “minimalist” tabaklar, modern kapitalizmin statü odaklı tüketim kültürünün bir parçası hâline geldi. Tüketim sosyologları, lüks restoranların giderek “yemekten çok sosyal sınıf gösterisi” sunan mekanlara dönüştüğünü belirtiyor.

