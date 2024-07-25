İşte Kamala Harris’in kişisel serveti!

Demokratların muhtemel başkan adayı Kamala Harris ABD’nin gündeminde. WSJ haberi Harris’in diğer başkan adaylarına göre oldukça ‘sıkıcı’ bir yatırım portföyüne sahip olduğunu belirtiyor

Joe Biden’ın ABD başkanlık seçimlerinden çekilmesinin ardından tüm gözler ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e çevrildi. Wall Street Journal’ın haberinde Kamala Harris’in yatırım portföyü mercek altına alınıyor.

ABD’nin federal kayıtlarına göre Harris ve eşi Doug Emhoff oldukça muhafazakar yatırımcılar. Paralarının çoğunu sıradan endeks fonlarında tutuyorlar. Harris ABD’yi yönetmek için aday olurken Amerikalı seçmenlerse onun mali durumunu nasıl yönettiğini izliyor.

WSJ haberine göre, çift geçen yıl yaklaşık yarım milyon dolar kazandı. Demokrat başkan adayı ve eşinin portföylerinde 3.6 milyon ila 7.36 milyon dolar arasında değere sahip varlıklar ve gayrimenkuller bulunuyor. Mali müşavirler, servetlerinin çoğunun, ortalama bir Amerikalıdan farklı olarak emeklilik hesaplarında olduğunu söyledi. Ayrıca ikilinin mortgage faiz oranları ev almak isteyen birçok Amerikalının kıskanacağı bir oran olan %2.625'de sabitlenmiş.

San Francisco merkezli servet yöneticisi Megan Gorman, “Finansal olarak biraz sıkıcılar. Tartışmalı veya aşırı riskli herhangi bir yatırımdan kaçınmak için açıkça büyük özen gösteriyorlar” dedi.

Harris kampanyasında finansal stratejisi hakkında yorum yapmaktan kaçınıyor.

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Mülkiyet kayıtlarına, çiftin vergi beyannamelerine ve varlık değerlerinin geniş aralıklarda açıklanmasını gerektiren ABD Hükümet Etik Ofisi'ne sundukları formlara göre, Harris ve eşinin gelir ve varlıkları ise şöyle:

Harris çiftinin geliri

Harris ve Emhoff’un ortaklaşa verilen bir vergi beyannamesine göre, 2023’te çift birlikte 450,299 dolar kazandılar. Söz konusu gelir, Harris'in başkan yardımcısı olarak kazandığını bildirdiği maaş olan 218,784 dolardan ve Emhoff'un Georgetown Üniversitesi Hukuk Merkezi'nde misafir profesör olarak kazandığı 174,994 dolardan oluşuyor. Harris'in kitaplarının telif haklarından yaklaşık 6.000 dolar gelir elde edilmiş. İkili banka hesaplarından ve diğer yatırımlardan 50,603 dolar vergiye tabi getiri sağladılar.

Çiftin geliri, Harris'in başkan yardımcısı olarak göreve başlamasından önceki döneme göre önemli ölçüde daha düşük. Kurumsal hukuk firması DLA Piper'ın ortağı olan Emhoff, Harris göreve başlamadan önce Ağustos 2020'de uygulamadan ayrıldı. 2020'de DLA Piper'da 1.2 milyon dolardan fazla ortaklık geliri elde etti.

Harris ayrıca 2019'da yayınlanan iki kitabından daha fazla kazanıyordu. 2020’deki ilk basımından bu yana Harris toplamda 749,484 dolar kâr elde etti.

İkili 2023’te 23.026 dolar bağış yaptı. En büyük bağışları Kaliforniya ve Howard Üniversitesi’ne yaptı. Ayrıca kâr amacı gütmeyen altı kuruluşa ve dini topluluğuna katkıda bulundu.

Demokrat adayın yatırımları

Harris ve Emhoff’un emeklilik varlıkları ve banka hesap bakiyeleri 3.6 milyon dolar ile 7.36 milyon dolar arasında bir değere sahip.

Çiftin net servetinin önemli bir kısmı, kayıtlara göre emeklilik hesaplarında tutuluyor. Ayrıca, 850,000 ila 1.7 milyon dolar arasında bir bakiye ile ortaklaşa sahip oldukları bir Banka hesabı da dahil olmak üzere dört banka hesabında 50,001 ila 100,000 dolar bulunuyor.

İkisinin birlikte, emeklilik hesaplarında 1.79 milyon dolar ile 4.4 milyon dolar arasında bir miktar bulunuyor. Söz konusu miktar, Harris'in Kaliforniya'da eyalet ve yerel yönetimde çalışırken kazandığı emeklilik birikimlerinin tahmini değerini içermiyor.

Emhoff'un toplam tutarı 1.27 milyon dolar ile 3.19 milyon dolar arasında değişen iki bireysel emeklilik hesabı var.

Kıdemli bir devlet memuru olan Harris'in 525.000 ila 1.25 milyon dolar arasında para içeren 401K tipi bireysel emeklilik hesabı bulunuyor.

ABD Merkez Bankası (FED) verilerine göre 55 ila 64 yaş arasındaki ortalama bir Amerikalı yaklaşık 537.560 dolarlık emeklilik tasarrufuna sahip. Ancak Harris ve Emhoff’un emeklilik bakiyeleri 2012’de başkanlık için yarışan Mitt Romney’nin 20.7 milyon ila 101.6 milyon dolar arasındaki bildirilen varlıklarıyla karşılaştırıldığında oldukça sönük kalıyor.

Çiftin emeklilik ve banka hesapları da dahil olmak üzere portföyünün kabaca yarısı hisse senetlerinde, yaklaşık üçte biri nakit ve geri kalanı tahvillerde olmak üzere oldukça muhafazakar bir şekilde tahsis edilmiş. Harris ve Emhoff’un yatırımdaki varlıkları birkaç düşük maliyetli endeks fonu içeren geniş çapta çeşitlendirilmiş bir portföyü içeriyor.

Harris ekim ayında 60 yaşına girdiğinde, Kaliforniya eyaleti emeklilik planından ayda 3.981 dolar maaş almaya hak kazanacak. Ancak maaşını ne zaman almaya başlamayı planladığı belli değil. Harris'in açıklama formları, San Francisco Çalışanları Emeklilik Sistemi'nden alınan ikinci bir emekli maaşının toplu değerini 250.001 ila 500.000 dolar arasında olduğunu gösteriyor.

ABD Senatosu Etik Seçim Komitesi'ne göre, milletvekillerinin açıklamak zorunda olmadığı federal hükümetten ek emeklilik yardımları da olabilir.

Gayrimenkul varlıkları

Mülkiyet kayıtlarına göre, başkan yardımcısı ve kocası Los Angeles'ta 320 metrekarelik bir eve sahip. Kayıtlar, daha önce Kaliforniya'da ve Washington DC'de başka mülklere sahip olduğunu gösteriyor.

Emhoff, Brentwood bölgesindeki evi 2012 yılında yaklaşık 2.7 milyon dolara satın almış. Ev, birkaç yıl sonra Harris ve Emhoff'un aile vakfına devredilmiş.

Birçok Amerikalı ev sahibi gibi, çift de son yıllarda ev fiyatlarının artmasından yararlandı. Zillow'un tahminlerine göre, dört yatak odalı evin şu anda yaklaşık 5 milyon dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor.

Ayrıca, Harris ve Emhoff çifti birçok ev sahibini pandemi sırasında mortgage sözleşmelerini yeniden finanse etmeye ikna eden tarihi düşük faiz oranlarından da yararlandılar.

Çift, 2020'de Wells Fargo ile 2 milyon dolarlık, %2.625 Faiz oranlı yedi yıllık ayarlanabilir faizli mortgage kredisi aldı. Harris ve Emhoff çifti daha önce de 2016 yılında aynı mülk için yedi yıllık, %2.625 faizle ayarlanabilir mortgage kredisi almıştı.