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İşte kalıcı bedelli sistemi çalışmalarında son durum

Kalıcı bedelli askerlikle ilgili hazırlanan yeni sistemde 'bedelli'kalıcı hale getirilirken yaş faktörü devreye girmeyecek. 20 yaşında askere gelenler temel eğitim süresinin tamamladıktan sonra bedelliden faydalanabilecek. Fiyatlar ise her yıl belli bir kritere göre değişiklik gösterebilir.

14 Şubat 2019 Perşembe 08:22
İşte kalıcı bedelli sistemi çalışmalarında son durum

Bedelli askerlik yasasının çıkarılmasıyla talebin yoğun olması sistemin kalıcı hale getirilmesinin gerekliliğini ortaya çıkardı.

Milli Savunma Bakanlığı, yeni sistemle ilgili çalışmalarını tamamladı ancak üzerinde bazı değişiklikler yapılabilecek.

Yeni sistemde bedelli askerlik kalıcı hale geitirilirken yaş faktörü devreye girmeyecek. 20 yaşında askere gelenler temel eğitim süresinin tamamladıktan sonra bedelli yapabilecek.

Bedelli ücreti her yıl değişebilir

Temel eğitim süresinin 1 ay olması planlıyor. Bedelli askerliğin ücreti ise her yıl belli bir kritere göre değişebilir.

Üniversite mezunlarına 3-6 ay seçeneği

Askerlik dönemi yükümlülerin eğitim durumuna göre 3, 6, 9 ve 12 ay olacak. Geçtiğimiz günlerde askerlik sürelerinin azaltılmasıyla ilgili çalışmalar olabileceği belirtiliyordu.

Üniversite mezunları için seçenekli olarak 3 ya da 6 aylık dönem olabileceği söyleniyor.

Her yıl 200 bin kişi yaralanacak

TSK'nın personel ihtiyacı her yıl 400 bin civarında ancak 700 binin üzerinde başvuru söz konusu. Ortalama her yıl 200 bin kişinin bedelli yapmasıyla TSK da rahatlayacak.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 08:22
  1. Bedelli Askerlik
  2. Bedelli Askerlikte Son Durum
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  • MUHAMMET YILDIZMUHAMMET YILDIZ55 dk önce
    SAÇMAAAA

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