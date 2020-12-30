İşte kadın hakkından anladıkları: Kürtajın serbest bırakılmasını böyle duyurdular
Arjantin’de Senato'dan geçerek yasalaşan 'kürtaj yasağının kaldırılması' kanunu Birgün tarafından, 'Kadınlar kazandı. Arjantin'de kürtaj yasağı kaldırıldı' başlığı ile duyuruldu.
Arjantin'de, kürtajın yasak olmasını kaldırmaya yönelik tasarı, Meclis'in ardından Senato'dan da geçti. Tasarı 38 'evet', 29 'ret' ve 1 çekimser oyla kabul edildi.
Bebek cinayetine onay veren ilk büyük Güney Amerika ülkesi
Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, seçim vaatleri arasında bulunan ülkede kürtajın yasal hale getirilmesini içeren yasa tasarısını 17 Kasım'da Kongreye sunmuştu. Tasarının geçmesiyle nüfusun çoğunluğunun Katolik olduğu Arjantin, kürtaja yani bebek cinayetine onay veren ilk büyük Güney Amerika ülkesi oldu.
Çocuk cinayetinin meşrulaştırılmasını desteklediler
Birgün Gazetesi söz konusu haberi, 'Kadınlar kazandı: Arjantin'de kürtaj yasağı kaldırıldı' başlığı ile servis etti. Kullanılan başlıktaki ifadeler sözde kadın hakkı savunucularının kadın hakkından ne anladığını gözler önüne serdi.