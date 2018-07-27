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İşte İyi Parti'nin başına geçmesi muhtemel iki isim!

İyi Parti kulislerinde Meral Akşener'in kurultayda aday olmayacağını açıklaması sonrasında kimin aday olacağı konuşuluyor. Akşener'in aday olmaması halinde Koray Aydın ve Ümit Özdağ isimleri genel başkanlık için ön plana çıkıyor.

27 Temmuz 2018 Cuma 10:09
İşte İyi Parti'nin başına geçmesi muhtemel iki isim!

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in olağanüstü kurultay çağrısında bulunup tekrar aday olmayacağını açıklamasıyla birlikte partide belirsizlik hüküm sürüyor. Geçtiğimiz gün bir kez daha kesin bir dille aday olmayacağını açıklayan Akşener'in aksine parti kurmayları Akşener'in tekrar genel başkan adayı olması gerektiğini savunuyor.

İKİ İSİM ADAYLIK İÇİN ÖN PLANDA

Sabah'ta yer alan habere göre, Akşener'in aday olmaması durumunda ise Koray Aydın ve Ümit Özdağ isimleri genel başkanlık için ön plana çıkıyor. Öte yandan parti tabanında Akşener'e verilen destek Akşener'in aday olmama ısrarı üzerine yerini "ilk kriz anında terk etti" eleştirilerine bırakmaya başladı.

"ADAY OLMAZSANIZ TOPLUCA İSTİFA EDERİZ"

Diğer taraftan kulislere göre Başkanlık Divanı üyelerinin Akşener'e "siz olmazsanız parti dağılır" mesajı vermek için "aday olmazsanız topluca istifa ederiz" mesajını vermeye hazırlandığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 10:09
  1. İyi Parti
  2. İyi Parti yeni genel başkanı
  3. Meral Akşener
  4. Ümit Özdağ
  5. Koray Aydın

YORUM YAZ

  • hüs coşhüs coş17 dk önce
    fetönün 15 temmuz başbakanı istemem yan canibimde durmadurumuna geçti. ancak şunu bilmesinde fayda var. mhp ye ve Bahçeliyeihanet eden adamlar ilk fırsatta 15 temmuz başbakanına da isyan edeceklerdir.ya darbe bşbakanınn hesabı yanlış yada fetönün diyecegim ama fetö yanlış hesap yapmaz. 20 yılda dünyayı ele geçiren bu adamın amacı mhp yiele geçirip akp yiyıkmak
  • corumlucorumlu45 dk önce
    Kim geçerse geçsin İP siyasi tarihimize en hızlı girip silinen parti olarak geçecektir.
  • SEYİT SEYİT 41 dk önce
    Bu iki adayiyi partiyi alır MHP ye sokar. Sonra Bahçeliyi düşürüp partiye hakim olur. Sonrası malum. Reis'e iş yaptırmamak. Yani bu ülkeyi satmak. Çünkü parti zaten FETÖ nün.
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