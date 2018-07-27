İşte İyi Parti'nin başına geçmesi muhtemel iki isim!

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in olağanüstü kurultay çağrısında bulunup tekrar aday olmayacağını açıklamasıyla birlikte partide belirsizlik hüküm sürüyor. Geçtiğimiz gün bir kez daha kesin bir dille aday olmayacağını açıklayan Akşener'in aksine parti kurmayları Akşener'in tekrar genel başkan adayı olması gerektiğini savunuyor.



İKİ İSİM ADAYLIK İÇİN ÖN PLANDA



Sabah'ta yer alan habere göre, Akşener'in aday olmaması durumunda ise Koray Aydın ve Ümit Özdağ isimleri genel başkanlık için ön plana çıkıyor. Öte yandan parti tabanında Akşener'e verilen destek Akşener'in aday olmama ısrarı üzerine yerini "ilk kriz anında terk etti" eleştirilerine bırakmaya başladı.



"ADAY OLMAZSANIZ TOPLUCA İSTİFA EDERİZ"



Diğer taraftan kulislere göre Başkanlık Divanı üyelerinin Akşener'e "siz olmazsanız parti dağılır" mesajı vermek için "aday olmazsanız topluca istifa ederiz" mesajını vermeye hazırlandığı öğrenildi.