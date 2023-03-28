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Siyaset İşte İYİ Parti'nin ahlaksızı! Boşver HÜDA PAR'ı, HDP'yi ve PKK'yı anlat Ahat
Siyaset

İşte İYİ Parti'nin ahlaksızı! Boşver HÜDA PAR'ı, HDP'yi ve PKK'yı anlat Ahat

Yeniakit Publisher
2023-03-28 03:31:00 - 2023-03-28 03:41:31

Partilerinin terör uzantısı HDP ile ittifakının ezikliğini yaşayan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican, HÜDA PAR'ı terörle irtibatlandırmaya çalıştı.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican, Habertürk TV canlı yayınında konuştu.

İYİ Parti'nin sözde milliyetçi kimliğine karşın HDP ile ittifak etmesinin ezikliğini yaşayan Andican, Cumhur İttifakı'na katılan HÜDA PAR'ı terörle irtibatlandırmaya kalktı.

Kendi ittifaklarının üzerini seçmeni aptal yerine koyup, "Bizim HDP ile organik bağımız yok" diye örtmeye kalkan İP'li Andican, HDP'nin, PKK terör örgütünü destekleyen sayısız eylem ve söylemine tek kelime edemedi.

Andican, HÜDA PAR'a, "Hizbullah'ın siyasi uzantısı" iftirasını attı.
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