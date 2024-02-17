İşte İstanbul baraj doluluk oranları
İstanbul 2023 yılının kış ve yaz aylarını son derece kurak geçirdi. Barajlar adeta kuruma noktasına geldi. 2023 yılının son aylarında ve 2024 yılıyla birlikte özlenen yağışlar geri geldi. Hal böyle olunca baraj doluluk oranları da arttı. İşte, İstanbul barajlarında son durum.
17 Şubat 2024 itibariyle İstanbul'daki baraj doluluk oranı 74.92'ye ulaştı. Geçtiğimiz yıl bu tarilerde baraj doluluk oranı yüzde 33.72'ydi seviyesindeydi. Son 10 yılda İstanbul barajlarındaki en yüksek doluluk oranı 2025 yılının şubat ayında ölçüldü. 17 02.2015 tarihinde baraj doluluk oranı 94.3 seviyesindeydi.
İstanbul barajlarında doluluk oranları:
Alibey Barajı: 75.52
Büyükçekmece: 71,98
Darlık: 89.43
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Elmalı: 89.38
Istrancalar: 57.56
Kazandere: 59,7
Pabuçdere: 52,72
Sazlıdere: 54,33
Terkos: 69.26
Ömerli: 88.25