İşte İsrailli askerlerin Filistinli korkusu: Korkudan silah arkadaşını öldürdü!
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkarm kentinde mevzide bulunan bir İsrail askeri vuruldu.
Ateşin önce Filistinli bir kişi tarafından açıldığı sanılsa da gerçek merminin incelenmesiyle ortaya çıktı.
Kendi silah arkadaşı tarafından vuruldu
İsrailli bir askeri yetkili, 20 yaşındaki Nathan Fitoussi isimli askerin kendi silah arkadaşı tarafından vurulduğunu ve kaldırıldığı hastanede öldüğünü bildirdi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirten yetkililer, Fitoussi'nin ölümünden sorumlu askerin soruşturma konusunda işbirliği yaptığını söyledi.