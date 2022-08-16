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Dünya İşte İsrailli askerlerin Filistinli korkusu: Korkudan silah arkadaşını öldürdü!
Dünya

İşte İsrailli askerlerin Filistinli korkusu: Korkudan silah arkadaşını öldürdü!

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkarm kentinde mevzide bulunan bir İsrail askeri vuruldu.

Yeniakit Publisher
2022-08-16 19:48:00 - 2022-08-16 20:06:13
İşte İsrailli askerlerin Filistinli korkusu: Korkudan silah arkadaşını öldürdü!

Ateşin önce Filistinli bir kişi tarafından açıldığı sanılsa da gerçek merminin incelenmesiyle ortaya çıktı.

Kendi silah arkadaşı tarafından vuruldu

İsrailli bir askeri yetkili, 20 yaşındaki Nathan Fitoussi isimli askerin kendi silah arkadaşı tarafından vurulduğunu ve kaldırıldığı hastanede öldüğünü bildirdi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirten yetkililer, Fitoussi'nin ölümünden sorumlu askerin soruşturma konusunda işbirliği yaptığını söyledi.

 

 

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Yorumlar

Türkan Şahin

Bir içimizi ferahlatmaz... İnşaallah birbirlerini yerler.

Niyazı

Filistinli kadın erkek çoluk çocuk yıllardır ülkelerini korumak için canlarını veriyorlar mücadele ediyorlar ülkesini terk edenler hariç Allah yardımcıları olsun inşallah bağımsızlıklarına kavuşurlar
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
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