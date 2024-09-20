  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mourinho Galatasaray karşısında ilk 11'i belirledi! Herkes Oosterwolde diyor ama ondan yıldız isme özel mesaj

Çay tiryakilerine kötü haber: Ölüme yol açıyor

TOKİ'den indirim kampanyası! Bakan Kurum detayları paylaştı

Türkiye’ye siber saldırı uyarısı! Çağrı cihazları şimdi bizde mi patlayacak?

İşte Halk TV’nin ve İsmail’in gerçek yüzü! İstedikleri cevabı alamayınca bakın ne yaptılar

İsrail'in gizli planı ortaya çıktı! Bu kez hepsi ölümcül

Yapay zeka açıkladı! Dikkat çeken sonuç: Çok şaşırtıcı bir oran ortaya çıktı…

ANKA 3, ilk atışta hedefi başarıyla vurdu

Arda Turan’ın rekoru kırılacak! Gündem oldu: Müthiş potansiyel var müthiş dediler: O ülkeye gidecek…

770 akaryakıt istasyonu olan BP, Türkiye'den bakın neden çekilmiş! Sebep maalesef...
Medya İşte İsrail’in kanlı planı! ‘Hibrit Kıyamet’ ile Ortadoğu’yu böyle yok edecekler
Medya

İşte İsrail’in kanlı planı! ‘Hibrit Kıyamet’ ile Ortadoğu’yu böyle yok edecekler

Yeniakit Publisher
2024-09-20 13:40:00 - 2024-09-20 11:19:50
İşte İsrail’in kanlı planı! ‘Hibrit Kıyamet’ ile Ortadoğu’yu böyle yok edecekler

M. Yalçın Yılmaz, Lübnan’daki çağrı cihazı patlamalarının, İsrail’in hibrit savaş taktiği olduğunu yazdı. Yılmaz, İsrail’in bu saldırılarla sadece Hizbullah’ı değil, tüm dünyayı tehdit ettiğini belirtti. İsrail’in Lübnan’a yaptığı bu saldırıların gelecekte farklı ülkelerde de yaşanabileceğini öne süren Yılmaz, bu saldırıların Doğu Akdeniz'deki güç mücadelesinin bir parçası olduğunu ifade etti. İşte M. Yalçın Yılmaz'ın Star'daki dikkat çeken yazısı:

M. Yalçın Yılmaz, Lübnan’daki çağrı cihazı patlamalarının, İsrail’in hibrit savaş taktiği olduğunu yazdı. Yılmaz, İsrail’in bu saldırılarla sadece Hizbullah’ı değil, tüm dünyayı tehdit ettiğini belirtti. İsrail’in Lübnan’a yaptığı bu saldırıların gelecekte farklı ülkelerde de yaşanabileceğini öne süren Yılmaz, bu saldırıların Doğu Akdeniz'deki güç mücadelesinin bir parçası olduğunu ifade etti. İşte M. Yalçın Yılmaz'ın Star'daki dikkat çeken yazısı:

"2020 yılının ağustos ayında Beyrut Limanı'nda büyük bir patlama gerçekleşti. 250'yi aşkın insan ve binlerce yaralı bu patlamadan etkilendi. Dahası patlama, Beyrut Limanı'nın dünya ticaretinden kaybolmasına neden oldu.

Bugün ise Lübnan'da Hizbullah üyelerine yapılan saldırı yöntemi dünya medyasının gündeminde. Çağrı ve telsiz cihazlarına yerleştirilen bir düzenek uzaktan müdahale ile bu cihazların patlamasını sağladı.

Hibrit savaşın ortasındayız. Bu savaş yönteminde vekil örgütler, siber saldırılar, hackerlar ve daha birçok yöntem var.

Doğu Akdeniz limanlarında ve hidrokarbon kaynaklarında güç mücadelesi devam ediyor .

İsrail yalnızca İran'la ilişki içindeki Hizbullah'ı vurmadı. Evet, yüzlerce Hizbullah üyesi bizzat ellerinde tuttukları cihazların patlamasıyla yaralandılar ve savaşamayacak duruma geldiler. Ancak İsrail psikolojik harp unsurlarıyla tüm dünyaya bir mesaj verdi:

Sivillere zarar veren teknolojik ürünler ve yöntemler Dünya savaş literatürü için legal değil.

Terör örgütlerinin tercih ettiği bombalı paket göndermek ve sivilleri hedef almak gibi hadiselere çok tanık olduk. Pazar yerinde çarşıda dolaşırken üzerindeki çağrı cihazı patlayan insanların ise sadece kendiler değil aynı zamanda yanlarındaki insanlar da zarar gördü.

Önümüzdeki günlerde uluslararası ceza mahkemesinin ve Birleşmiş Milletler sisteminin Lübnan'da olan bitenleri göz ardı etmesi düşünülemez.

Küresel hibrit savaşta cepheler belli. İsrail ve Netanyahu yönetiminin koruyucuları bu gelişmelerden pek de memnun olmayacak.

Lübnan ve özelde Hizbullah bu cihazların nasıl temin edildiğini araştıracak elbette. Ancak küresel hibrit savaşta sıkışma hattı doğu Akdeniz çanağı ve Yemen açıkları olacak."

ABD'nin üç maymun oyunu! Hizbullah'ı kim hedef aldı? Dünya savaşına mı hazırlanıyor?
ABD'nin üç maymun oyunu! Hizbullah'ı kim hedef aldı? Dünya savaşına mı hazırlanıyor?

Medya

ABD'nin üç maymun oyunu! Hizbullah'ı kim hedef aldı? Dünya savaşına mı hazırlanıyor?


Çağrı cihazı artık silah, ya cep telefonu? İsrail’in hedefi ne?
Çağrı cihazı artık silah, ya cep telefonu? İsrail’in hedefi ne?

Medya

Çağrı cihazı artık silah, ya cep telefonu? İsrail’in hedefi ne?


Türkiye’ye siber saldırı uyarısı! Çağrı cihazları şimdi bizde mi patlayacak?
Türkiye’ye siber saldırı uyarısı! Çağrı cihazları şimdi bizde mi patlayacak?

Medya

Türkiye’ye siber saldırı uyarısı! Çağrı cihazları şimdi bizde mi patlayacak?


BM tarihe mi karışıyor? Küreselcilerin oyun planı deşifre oldu
BM tarihe mi karışıyor? Küreselcilerin oyun planı deşifre oldu

Medya

BM tarihe mi karışıyor? Küreselcilerin oyun planı deşifre oldu


Çağrı cihazlarıyla ‘kıyamet savaşı’! İşte İsrail’in topyekûn yok etme planı
Çağrı cihazlarıyla ‘kıyamet savaşı’! İşte İsrail’in topyekûn yok etme planı

Medya

Çağrı cihazlarıyla ‘kıyamet savaşı’! İşte İsrail’in topyekûn yok etme planı


ABD’nin ‘tek tuşla’ terör planı mı? Hepimizin cep telefonu birer bombaya mı dönüşüyor?
ABD’nin ‘tek tuşla’ terör planı mı? Hepimizin cep telefonu birer bombaya mı dönüşüyor?

Medya

ABD’nin ‘tek tuşla’ terör planı mı? Hepimizin cep telefonu birer bombaya mı dönüşüyor?


Siyonistlerden Türkiye’ye gözdağı! Lübnan’dan sonra hedef İstanbul mu?
Siyonistlerden Türkiye’ye gözdağı! Lübnan’dan sonra hedef İstanbul mu?

Medya

Siyonistlerden Türkiye’ye gözdağı! Lübnan’dan sonra hedef İstanbul mu?


{relation id:1887059 slug:'cagri-cihazi-artik-silah-ya-cep-telefonu-israilin-hedefi-ne'}
{relation id:1887070 slug:'cagri-cihazlariyla-kiyamet-savasi-iste-israilin-topyekun-yok-etme-plani'}
{relation id:1887095 slug:'gizli-mossad-operasyonu-lubnanda-5-bin-cagri-cihazi-nasil-patlatildi'}
 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23