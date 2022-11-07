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Medya İşte iş arkadaşını kovduran gerçek Yılmaz Özdil! "Bakmayın namus edebiyatı yaptığına..."
Medya

İşte iş arkadaşını kovduran gerçek Yılmaz Özdil! "Bakmayın namus edebiyatı yaptığına..."

Gazeteci Fatih Selek bugünkü köşe yazısında, Sözcü gazetesinde yaşanan krizin arka planını kaleme aldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-07 22:36:00 -
İşte iş arkadaşını kovduran gerçek Yılmaz Özdil! "Bakmayın namus edebiyatı yaptığına..."

 Yeniakit.com.tr 

Fatih Selek, Sözcü gazetesi ile CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan krizin perde arkasını kaleme aldığı köşe yazısında, gazetedeki işten çıkarmalara da değindi.

Ekonomi yazarı Serpil Yılmaz'ın işten nasıl kovulduğunu anlatan Selek, Yılmaz Özdil'in süreçteki rolüne dkkat çekti.

Fatih Selek, yazısının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:

Gazeteci Yazar Fatih Selek'in bugünkü yazısındaki "Yılmaz’ın Yılmaz'a zulmü" ara başlıklı ilgili bölümü şöyle:

İktidar muhalifi medyada bu ara deprem haberleri peş peşe geliyor.

Sözcü gazetesi çok sayıda köşe yazarıyla yollarını ayırdı.

Mahallede büyük kavgalar yaşanıyormuş.

İnternethaber'den Hadi Özışık sosyal medya hesabında anlattı geçen gün.

Halk TV'nin patronu bir gazete çıkaracağını duyurmuş, hazırlıkların sürdüğünü söylemişti. Ben de bu sütunlarda kritiğini yapmıştım.

Sözcü 'reklamımızı ve okurumuzu bölecek' diye gazeteyi fonladığını düşündüğü ‘siyasetçi'ye tavır almış. Gazetede o kişiye yakın duran kim varsa üstü çizilmiş.

Gazetenin yayın yönetmeni Metin Yılmaz "Ne yaptığını duysanız gazeteciler olarak sizin de çok ağırınıza gider, bize hak verirsiniz. Bir haberciden intikam almak için gazeteye yapılan bir hareket var" diye o siyasetçiden dert yandı.

Yalnız ekonomi yazarı Serpil Yılmaz'ın gönderilmesinin altında enteresan bir şey varmış. Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile röportaj yapıp, gazeteye göndermiş. Yayınlamamışlar. Aras, Yılmaz Özdil’in kaçak villasını yıktırmıştı.
Yozdil, "Siz nasıl olur da haberini yayınlamaya kalkarsınız" diye rest çekmiş. Onunla da kalmamış, Serpil Yılmaz'ı göndertmiş.
Bakmayın yazısında gazetecilik, emek, namus edebiyatı filan yaptığına.

Gerçek Yılmaz Özdil budur.

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