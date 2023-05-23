İşte iPhone 16 Pro Max tasarımı

iPhone 15 ailesi henüz tanıtılmadan gelecek yıl piyasaya sürülecek iPhone 16 modelleriyle ilgili bazı bilgiler ortaya çıktı. Apple’ın üzerinde çalıştığı iPhone 16 Pro Max tasarımı sızdırıldı. İşte detaylar…

iPhone 16 Pro Max tasarımı şekilleniyor

Apple, bu yıl tanıtacağı iPhone 15 ailesinde teknik sorunlar nedeniyle Taptic Engine yerine fiziksel tuş kullanacak. Taptic Engine butonlar ile ilgili açıklama yapan Cirrus Logic, “Tartıştığımız HPMS fırsatları arasında, önceki hissedar mektuplarında bahsettiğimiz yeni bir ürünün bu sonbaharda piyasaya sürülmesi planlanıyor. Ancak planlandığı gibi piyasaya çıkması beklenmiyor.” ifadesine yer verdi. HPMS’nin Cirrus Logic’in iPhone’lardaki Taptic Engine için dokunsal sürücüleri içeren yüksek performanslı, karma sinyal çiplerini ifade ettiğini belirtelim.

Şirketin gelecek yıl kullanıcıların beğenisine sunacağı iPhone 16 serisinde Taptic Engine teknolojisini kullanacağı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor. 9to5Mac tarafından ortaya atılan iddiaya göre, iPhone 16 Pro Max modeli 6.9 inç ekranla gelecek. iPhone 16 Pro Max, 6.7 inçlik bir ekrana sahip olduğu söylenen iPhone 15 Pro Max’ten daha büyük bir ekran ile tanıtılacak.

Geçtiğimiz günlerde iPhone 16 ailesinin kamera tasarımıyla ilgili bazı detaylar paylaşıldı. Ortaya çıkan bilgilere göre Apple, iPhone 16 modelinin kamera dizilimini iPhone 12’ye benzetecek. Şirket, iPhone 13 serisi ile başlayan çapraz kamera dizilimine son verecek.

iPhone 16 serisinde periskop kameranın Pro modelinde de yer alacağı belirtiliyor. Bazı analistler, Apple’ın kamera rekabetinde öne geçmek için Samsung Galaxy S23 Ultra modelindeki periskop lense benzer bir teknolojiyle kullanıcıların karşısına çıkacağını tahmin ediyor.

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