İşte IMF'nin yeni başkanı Christine Lagarde'ın Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkanlığına aday gösterilmesinin ardından, Bulgar asıllı Kristalina Georgieva, Batı'nın sömürgeci kurumu olan Uluslararası Para Fonu'nun yeni başkanı oldu.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanlığına Bulgar asıllı Kristalina Georgieva seçildi. IMF İcra Kurulu, Georgieva'nın 1 Ekim'den itibaren IMF başkanı olması kararı alındığını açıkladı. Açıklamada, Georgieva'nın görev süresinin 5 yıl olacağı belirtildi. IMF Başkanı Avrupalı, Dünya Başkanı ABD'li oluyor Geleneksel olarak IMF başkanlığına Avrupalı, Dünya Bankası başkanlığına da ABD vatandaşı seçiliyor. Eski başkan Lagarde, Avrupa Merkez Bankası Başkanı olacak AB üyesi ülke liderleri, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanlığı görevi sona erecek Mario Draghi'nin yerine getirilecek isim konusunda yapılan müzakereler sonucu, IMF Başkanı Christine Lagarde ismi üzerinde uzlaşı sağlamıştı. Lagarde, ECB Başkan adaylığı nedeniyle IMF'deki görevinden ayrılmıştı. AB üyesi ülkeler, IMF başkanlığına Dünya Bankası CEO'su olan Georgieva'yı aday gösterme kararı almıştı. Bulgaristan'da 1953'te doğan Georgieva, daha önce AB Komisyonu üyeliği de yapmıştı. IMF ile gizlice görüşen Faik Öztrak, Kemal Derviş'in sağ kolu çıktı! Türkiye 'küresel vampir' IMF'nin kimyasını bozdu! Kılıçdaroğlu’ndan skandal IMF açıklaması! “Bu ilk değil” Kurtulmuş: IMF defterini kenara attık

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