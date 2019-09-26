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İşte IMF'nin yeni başkanı

Christine Lagarde'ın Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkanlığına aday gösterilmesinin ardından, Bulgar asıllı Kristalina Georgieva, Batı'nın sömürgeci kurumu olan Uluslararası Para Fonu'nun yeni başkanı oldu.

26 Eylül 2019 Perşembe 00:28
İşte IMF'nin yeni başkanı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanlığına Bulgar asıllı Kristalina Georgieva seçildi.

IMF İcra Kurulu, Georgieva'nın 1 Ekim'den itibaren IMF başkanı olması kararı alındığını açıkladı.

Açıklamada, Georgieva'nın görev süresinin 5 yıl olacağı belirtildi.

IMF Başkanı Avrupalı, Dünya Başkanı ABD'li oluyor

Geleneksel olarak IMF başkanlığına Avrupalı, Dünya Bankası başkanlığına da ABD vatandaşı seçiliyor.

Eski başkan Lagarde, Avrupa Merkez Bankası Başkanı olacak

AB üyesi ülke liderleri, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanlığı görevi sona erecek Mario Draghi'nin yerine getirilecek isim konusunda yapılan müzakereler sonucu, IMF Başkanı Christine Lagarde ismi üzerinde uzlaşı sağlamıştı.

Lagarde, ECB Başkan adaylığı nedeniyle IMF'deki görevinden ayrılmıştı.

AB üyesi ülkeler, IMF başkanlığına Dünya Bankası CEO'su olan Georgieva'yı aday gösterme kararı almıştı.

Bulgaristan'da 1953'te doğan Georgieva, daha önce AB Komisyonu üyeliği de yapmıştı.

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 00:28
  1. IMF
  2. Dünya Bankası
  3. ABD
  4. Kristalina Georgieva
  5. Uluslararası Para Fonu
  6. IMF başkanı

YORUM YAZ

  • ali rızaali rıza54 dk önce
    IMF gelince ilk icratı memur ve emekli maaşlarını yarıya düşürtmek oluyor. Çok şükür IMFden kurtulduk.

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