İşte İmamoğlu'nun PKK gassalları

YAVUZ SELİM İSTANBUL

CHP’li Ekrem İmamloğlu ve ekibinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yerleştirdiği terörle iltisaklı kişilerle alakalı şok bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Mütedeyyin kesime sızmak için bebek katili Abdullah Öcalan’ın talimatıyla kurulan Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) hakkında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 28 kişiden 5’inin İBB’nin bünyesine alındığı ortaya çıktı. İmamoğlu yönetiminin “sabıkası yok” dediği terörle iltisaklı kişilerden 3’ünün tutuklandığı, 2 tanesinin ise ev hapsine alındığı tespit edildi.

Yöneticiler İBB'de

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle iltisaklı 557 kişinin İBB’de işe yerleştirildiğini kaydedip, başlatılan teftişle ilgili “Terör bağlantılı birçok kişinin çalıştığına dair ihbar aldık. Bu konu siyasi değil, bir güvenlik meselesi” ifadelerini kullanmıştı. Soylu, terör örgütü PKK ile ilişkili DİAYDER isimli dernek vasıtasıyla örgüt militanlarının İBB bünyesine alındığını, bunun büyük bir güvenlik zafiyetine neden olduğunu kaydetmişti. Akit, Bakan Soylu’nun dikkat çektiği o dernek ve CHP’li İBB bünyesindeki faaliyetleri ile ilgili skandal bilgilere ulaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Jandarma Komutanlığı ve Terör Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınıp tutuklanan Mehmet İ’nin İstanbul Personel Yönetim A.Ş. (İSPER) bünyesinde gassal olarak görev yaptığı, aldığı maaşın bir kısmını derneğe aktardığı tespit edildi.

3 tutuklu, 2 ev hapsi

Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Aydın A., Nur Mehmet I., Mehmet Emin A. ve Fahrettin Ü. isimli şüphelilerin de aynı şekilde İBB İSPER AŞ. bünyesinde gassal olarak görev yaptıkları belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan, “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme” suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 3’ünün tutuklandığı, 2’sinin ise ev hapsine alındığı vurgulandı. Akit’in ele geçirdiği bilgilere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İSPER A.Ş’de gassal olarak işbaşı yaptırılan ve daha önce hakkında “terör propagandası yapma” suçundan UYAP kaydı açılan Mehmet İ., Aydın A., Mehmet Emin A.’nın tutuklandığı, yine aynı birimde gassal olarak görev yapan Fahrettin Ü. ile Nur Mehmet I’nın ev hapsine alındığı bildirildi.

Yardım teröriste gitti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hakkında terör soruşturması yürüttüğü DİAYDER’in İBB’deki gassallarının, belediyenin sosyal yardım kartlarını terör hücrelerindeki militanlara aktardığı saptandı. Mehmet İ., Aydın A., Nur Mehmet I., Mehmet Emin A., Fahrettin Ü. isimli militanların İBB’den aldıkları maaşlarının bir kısmını derneğe aktardıkları belirlendi. İBB gassallarından Mehmet Emin A. ve Mehmet İ.’nin terör örgütünün yayın organlarından STERK TV, Ronahi TV ve Medya Haber’de çeşitli programlara katılarak açıklamalarda bulundukları bildirildi.

İmamoğlu bilmiyor mu?

Terör örgütü lehine faaliyet gösteren dernek ve terörle iltisaklı kişilerle ilgili açıklama yapan CHP’li Ekrem İmamoğlu, “Bak bak bak! 557 terör örgütü. Yani 86 bin İBB çalışanını zan altında bırakıyor. Bakın bu Sayın Bakan’ın yaptığı ilk değil. Bekledim ki herhalde gelip onları alacaklar İBB’den. Öyle ya, terör örgütü üyesiyse gelip tutuklayacak bunu” ifadelerini kullanmış, İBB’nin terör örgütü militanlarına adeta peşkeş çekildiği gerçeğini görmezden gelmişti. Ancak resmi bilgilere göre, Ekrem İmamoğlu’nun işe aldığı isimlerden bazıları, zaten tutuklanmış.

Kandil cephaneliği gibi

Savcılığın 5’i İBB çalışanı olmak üzere 28 DİAYDER militanına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında konutlara yapılan baskınlarda yüklü miktarda dolar, 2 adet taramalı tüfek, çok sayıda tabanca ve mermi ele geçirildiği kaydedildi. Aramalarda PKK elebaşı Apo’ya ait sözde kitaplar ile örgütün dağ kadrosunda yer alan teröristlerin fotoğraf ve bilgilerinin yer aldığı ilanlar bulundu.

İşte o terör gassalları

İBB’ye sızdırılan teröristlerin sicilleri şöyle:

Aydın A: İBB/İSPER bünyesinde gassal olarak görevli. 1968 Van doğumlu, “Terör Amaçlı Propaganda Yapma” ve “Cumhurbaşkanına Hakaret” suçlarından hakkında sicil kaydı var. DİAYDER Yönetim Kurulu Asil üyesi.

Nur Mehmet I: İBB/İSPER’de gassal. 1954 Diyarbakır doğumlu, DİAYDER Yönetim Kurulu Asil üyesi.

Mehmet İ: 1969 Ağrı doğumlu, İBB/İSPER bünyesinde gassal olarak görevlendirildi. “Terör Amaçlı Örgüte Üye Olma” ve “Terör Amaçlı Propaganda Yapma” suçlarından hakkında UYAP kaydı bulunuyor.

Mehmet Emin A: 01.03.1962 Karayazı doğumlu, İBB/ İSPER bünyesinde gassal ve DİAYDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı.

Fahrettin Ü: 1958 Karayazı doğumlu, İBB/İSPER’de gassal olarak görev yapıyor. “Terör Amaçlı Örgüte Üye Olma” suçundan hakkında UYAP kaydı var. DİAYDER üyesi.