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Yaşam İşte İmamoğlu'nun metrobüsleri! Aynı durakta birinden dumanlar yükseldi diğeri yolda kaldı
Yaşam

İşte İmamoğlu'nun metrobüsleri! Aynı durakta birinden dumanlar yükseldi diğeri yolda kaldı

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiminde bakımsız kalan metrobüsler arıza vermeye devam ediyor. Son olarak Altunizade Durağı’nda bir metrobüsten dumanlar yükselirken bir başka metrobüs de arızalanarak yolda kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-27 18:44:00 -
İşte İmamoğlu'nun metrobüsleri! Aynı durakta birinden dumanlar yükseldi diğeri yolda kaldı

Üsküdar’da seyir halindeki metrobüsün arka kısmından yükselen dumanlar korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yolcular panikle boşaltılırken aynı durakta bir başka metrobüs de arızalanarak yolda kaldı.

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında yaşanan arızalara her gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak Altunizade-Söğütlüçeşme seferini yapan seyir halindeki bir metrobüsün arka kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi.

Yolcular tahliye edildi

Altunizade Durağı’na yanaşan metrobüsteki yolcular hemen tahliye edildi. Dumanların azalmasının ardından metrobüs şoförü, yolcu almadan Söğütlüçeşme yönüne doğru ilerledi. Dumanlar yükselen metrobüsten yolcuların tahliye edilmesi çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Aynı durakta arızalı başka bir metrobüs

Öte yandan aynı durakta bakımı yapılmayan başka bir metrobüsün arızalanması ise dikkatlerden kaçmadı. Durağın önünde bekletilen arızalı metrobüs çekiciyle kaldırıldı.

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