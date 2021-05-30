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Dünya İşte ikiyüzlü Fransa'nın özgürlük anlayışı! Filistin'e destek veren duvar resmi sanatçılarına gözaltı
Dünya

İşte ikiyüzlü Fransa'nın özgürlük anlayışı! Filistin'e destek veren duvar resmi sanatçılarına gözaltı

Fransa'nın başkenti Paris'te duvara Filistin'e destek veren çizimler yapan 5 sanatçı gözaltına alındı. Kamu malına zarar verdikleri gerekçesiyle haklarında işlem yapılan sanatçılar, daha sonra serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-30 17:09:00 -
İşte ikiyüzlü Fransa'nın özgürlük anlayışı! Filistin'e destek veren duvar resmi sanatçılarına gözaltı

Fransa'da, 26 Mayıs Çarşamba günü Blacklines kolektifi sanatçıları, başkent Paris'te grafiti çalışmalarının sergilendiği ve hali hazırda çizimlerin bulunduğu bir duvara Filistin'i destekleyen çalışma yapmaları sonrası gözaltına alındı.

Kamu malına zarar verdikleri gerekçesiyle haklarında işlem yapılan sanatçılar, daha sonra serbest bırakıldı. Öte yandan gözaltına alınan sanatçılara sorulan sorular yapılan işlemin kamu malının korunmasına yönelik değil politik bir karar olduğunu gözler önüne serdi.

"Neden İsrail'i çizmiyorsunuz?"

Sanatçılardan biri, karakola götürüldüklerinde polislerin "neden İsrail'e değil de Filistin'e destek veren çizimler yaptıkları" şeklindeki sorularıyla muhatap olduklarını söyledi.

 

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