İşte iki aday farkı! İmamoğlu kibirli, Yıldırım hoşgörülü

İstanbul seçimlerine sayılı günler kala yapılan bir araştırma adayların profilini daha iyi ortaya koydu. Azgın azınlığın saldırıları karşısında nezaketinden ödün vermeyen Yıldırım, en çok “biz-insan-gençlik-milli-yatırım” derken, İmamoğlu’nun “ben-anlamadım-üzülüyorum” ifadelerini kullandığı belirlendi.

23 Haziran’da yenilenecek İstanbul yerel seçimleri için meydanlara inen adayların kullandıkları dil ve söylemleri, özel bir araştırmayla gözler önüne serildi. Türk düşmanı Yunan medyası tarafından methiyeler dizilen, Mehmetçik’e kurşun sıkan PKK’lı teröristlerin öve öve bitiremediği Ekrem İmamoğlu, benliğini Kaf dağının ardında görürken, Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Binali Yıldırım, nezaketi ve efendiliğiyle gönülleri fethediyor.

Yıldırım ‘biz’cil, İmamoğlu ‘ben’cil

23 Haziran’daki İstanbul seçimlerine sayılı günler kala yapılan bir araştırma; CHP’nin gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koydu. İstanbul başta olmak üzere ülkemizde birçok projede imzası olan Binali Yıldırım, son 4 ayda sadece 4 kez “ben” kelimesini kullanırken 214 defa “biz” demiş. 16 milyon İstanbulluyu temsil edeceği iddiasıyla seçimlere hazırlanan Ekrem İmamoğlu ise 135 defa “Ben” deyip sadece 8 kez “biz” ifadesini kullanmış.

Sözde demokrat, özde agresif

“Gençlik ve millî” gibi kelimeleri kullanmaktan uzak duran İmamoğlu’nun “Anlamadım, buraya ünlem koy, üzülüyorum” gibi kelimeleri sıkça telaffuz etmesi dikkat çekti. Kameralar karşısında sorulara cevap veremeyip agresifleşen, karakol basıp polislere tekme tokat saldıran, kendi gibi düşünmeyen vatandaşa “senin beynin uyuşmuş” diyerek hakaretler yağdıran İmamoğlu’nun seçim kampanyasına, tutarsızlıkları ve kavgacı tavırları damga vurdu.

Ekrem İmamoğlu ‘16 milyonu kucaklayacağım’ diye geziniyor

Azgın azınlığın saldırıları karşısında nezaketinden ödün vermeyen Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım, katıldığı canlı yayınlarda en çok ‘biz-insan-gençlik-milli-yatırım’ derken, CHP-İP ve HDP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun ‘ben-anlamadım-üzülüyorum’ ifadelerini kullandığı belirlendi. İstanbul başta olmak üzere ülkemizde birçok projede imzası olan Binali Yıldırım’ın son 4 ayda sadece 4 kez “ben” kelimesini kullanırken, CHP’li İmamoğlu’nun ise aynı kelimeyi 135 kez ekranlardan söylediği tespit edildi. 16 milyon İstanbulluyu temsil edeceği iddiasıyla seçimlere hazırlanan İmamoğlu’nun “biz” ifadesini 8 kez tercih ettiği, AK Partili Yıldırım’ın tam 214 kere kullandığı görüldü.

Milleti acımasızca aşağılıyor

Kameralar karşısındaki saldırganlığını sokaklara da taşıyan Ekrem İmamoğlu, kendisini eleştiren vatandaşlarla kavga ederek sık sık kamuoyunu meşgul etti. Karakol basıp polislere tekme tokat saldıran, kendi gibi düşünmeyen vatandaşa “senin beynin uyuşmuş” diyerek tokat atan İmamoğlu’nun seçim kampanyasına tutarsızlıkları ve agresif tavırları damga vurdu. Hoşgörünün vücut bulmuş hali Yıldırım, azgın azınlık tarafından sözlü saldırıya uğradı. Yıldırım ise bu edepten yoksun davranışlar sergileyen topluluğu güler yüzle selamlayarak alkışladı.

İşine gelince vatandaş, gelmeyince provokatör

Her fırsatta milleti kucakladığını iddia eden İmamoğlu, Şişli’deki pazar ziyaretinde, bir esnafı küçümseyerek tepki çekti. 50 yıllık pazarcı olan Tahsin Elmas, İmamoğlu’na Şişli’deki çöplerin toplanmamasını ve pis kokunun yayıldığını hatırlattı ve çöplerin temizlenmesini istedi. İmamoğlu ise CHP zihniyetini ortaya seren yanıt verdi. İmamoğlu, “Sen beynini o işlere yorma, sen ticaretine bak o senin işin değil” dedi. CHP-İP ve HDP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, görüşünü dile getirmek isteyen bir başka kadın vatandaşı da provokatörlükle suçladı. Eleştiriye tahammülü olmayan İmamoğlu, bununla da kalmadı.

Kendisini HDP ile ittifak kurduğu için eleştiren seçmeni ‘Suç işliyorsun, hainlik yapıyorsun’ diyerek tehdit etti. Her gittiği ilçede tepkiyle karşılaşan Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu da 15 Temmuz gecesi millete hakaret etmişti. 15 Temmuz direnişine çirkin ifadelerle saldıran Dilek İmamoğlu’nun skandal paylaşımlarını deşifre eden Akit, İmamoğlu’nun darbe girişiminin bastırılmasına adeta üzülerek “Ülkemin beyin ölümü gerçekleşmiştir. Sokaklara dökülen bu halka akıl fikir diliyorum o kadar” dediğini yazmıştı.

Canlı yayında en çok kullanılan kelimeler

Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu

Yatırım .................. 48 ..........................3

Milli ........................77 ..........................9

Gençlik ...................128 ........................32

Anlamadım .............2 ............................98

Buraya ünlem koy ... 0 ...........................25

Üzülüyorum ..............7 ...........................55

Ben .......................... 4 ..........................135

Biz ............................214 ........................8

İnsan ........................158 ........................43