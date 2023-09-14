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Kadın - Aile İşte İbn-i Sina’nın yıllar önce verdiği öksürük şurubu kalkan oldu! Daha önce yaptıkları karışım bulundu!
Kadın - Aile

İşte İbn-i Sina’nın yıllar önce verdiği öksürük şurubu kalkan oldu! Daha önce yaptıkları karışım bulundu!

Yeniakit Publisher
2023-09-14 19:09:00 - 2023-09-14 20:22:38
İşte İbn-i Sina’nın yıllar önce verdiği öksürük şurubu kalkan oldu! Daha önce yaptıkları karışım bulundu!

Modern tıbbın atası İbn-i Sina’nın öksürük şurubunun bir kaşığı öksürüğü bıçak gibi kesiyor. İşte o tarifin hazırlanışı…

İbn-i Sina''nın yüzyıllar önce yazdığı “El Kanun Fi'' Tıbb’” muhteşem eserinde muhteşem bir tarif göze çarpıyor. Tarif öksürük ile ilgili. Kitapta sözü edilen tarif özellikle son zamanların mevsim hastalığı öksürüğe birebir iyi geliyor.

Öksürük, boğaz bölgesinin mukus ya da yabancı irritan maddelerden arındırılması adına oluşturulan doğal bir refleks. Bazen günlerce bile sürebiliyor. Artan grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklar öksürük krizlerini daha da artırıyor. Öksürüğe tutulan kişi çevresindekilerce de yadırganıyor. Zİra insanlar hastalık bulaşacak korkusuyla tedirgin oluyor.
Yaşam kalitesini düşüren bu durumdan kurtulmak için öksürüğe iyi gelecek ve boğazı tahriş etmeyecek karışımları uygulamakta yarar görülüyor.

İBN-İ SİNA''NIN TARİFİ ÖKSÜRÜĞÜ BIÇAK GİBİ KESİYOR.

İşte İbn-i Sİna''nın öksürük kürü ve hazırlanışı:

Keten tohumu kavrulur, bal ile yoğrulur
Kavanozda kapalı bir ortamdabir müddet bekletilir.
Karışım özellikle öksürük başladığında tüketilir.
Öksürük ten önce de sabahları bir çay kaşığı yutulur.

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