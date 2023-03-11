İşte HÜDA PAR'ın basın açıklaması

Türkiye HÜDA PAR'ın Cumhur ittifakına katılıp katılmayacağını merak ediyordu. HÜDAPAR'ın resmi sitesinden bir basın bildirisi yayımlandı.



İşte HÜDA PAR'ın açıklaması



Basına ve Kamuoyuna



24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminin alt yapısı 16 Nisan 2017 referandumuyla oluşturulmuştu. Bu referandumla getirilmek istenen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin parlamenter sisteme göre ülke şartlarına daha uygun olduğuna karar verip desteklemiştik.

Bu yeni sistemin doğru bir zemin ve doğru bir temelde şekillendirilmesi için 16 Nisan referandumunda parti olarak ortaya koyduğumuz ilkesel duruşumuzu devam ettiriyoruz.



Bundan hareketle mevcut şartları göz önünde bulundurarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini devam ettirme yönünde irade beyanında bulunan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı aldık.



HÜDA PAR olarak Diyarbakır ve Batman’da bağımsız adaylar, 79 ilde ise tam liste olmak üzere 81 ilde milletvekili seçimlerine parti olarak katılıyoruz. Bu doğrultuda “Önce İnsan Öncelik Adalet” diyen partimiz HÜDA PAR’ın mecliste temsiliyetini sağlamak için bütün vatandaşlarımızı 24 Haziran milletvekili genel seçimlerinde HÜDA PAR’a oy vermeye davet ediyoruz.

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