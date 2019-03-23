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İşte, hisse senetlerinin kapanış fiyatları

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

23 Mart 2019 Cumartesi 11:09
İşte, hisse senetlerinin kapanış fiyatları

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım1,50-1,32-23,08
ABD Dolar BYF554,005,028,12
Acıpayam Selüloz4,094,0725,46
Adana Çimento (A)6,85-0,8713,22
Adana Çimento (B)4,890,4118,98
Adana Çimento (C)1,25-6,72-11,35
Adel Kalemcilik11,20-4,681,82
Adese Alışveriş Ticaret2,12-4,50-9,40
Afyon Çimento4,61-2,540,44
Ak Enerji0,58-6,45-7,94
Akbank6,36-4,938,07
Akçansa7,41-1,200,82
Akdenız Güvenlık Hız.2,220,9110,45
Akfen GMYO1,51-13,22-8,48
Akın Tekstil8,99-8,45-4,87
Akiş GMYO2,60-2,621,56
Akmerkez GMYO18,115,0510,63
Aksa9,00-4,3620,64
Aksa Enerji2,60-12,75-2,99
Aksigorta4,38-6,6139,52
Aksu Enerji8,995,1516,45
Alarko Carrıer41,781,166,15
Alarko GMYO46,00-3,892,40
Alarko Holding2,74-4,5332,37
Albaraka PY Batışehir GMYF1.177,700,081,03
Albaraka PY Dükkan GMYF1.112,300,091,07
Albaraka PY One Tower GMYF1.126,700,091,06
Albaraka Türk1,8516,3551,64
Alcatel Lucent Teletaş7,19-2,5724,83
Alkim Kağıt4,16-3,260,24
Alkim Kimya25,46-1,097,43
Altınyağ0,48-7,699,09
Altınyunus Çeşme4,16-1,890,24
Anadolu Cam3,11-1,5816,04
Anadolu Efes20,18-2,13-2,04
Anadolu Grubu Holding12,65-0,0823,54
Anadolu Hayat Emek.5,760,17-4,16
Anadolu Isuzu7,49-3,9721,20
Anadolu Sigorta4,241,442,91
Anel Elektrik1,64-5,751,23
Arçelik18,58-4,2317,67
Arena Bilgisayar3,42-5,26-22,45
Armada Bilgisayar9,263,81-0,32
Arsan Tekstil1,61-4,73-0,62
Artı Yatırım Holding0,96-4,0010,34
Aselsan22,22-4,14-7,72
Aslan Çimento26,50-3,28-5,89
Ata GMYO3,86-0,52-3,74
Atakule GMYO1,24-2,36-5,76
Atlantis Yatırım Holding0,48-2,04166,67
Atlas Yat. Ort.1,89-7,35119,77
AvivaSA Emeklilik Hayat10,1013,8731,68
Avrasya GMYO1,20-8,4036,36
Avrasya Petrol ve Tur.1,14-8,805,56
Avrasya Stratejik GMYF1.260,500,101,14
Avrupa Yatırım Holding2,704,2511,11
Ayen Enerji2,64-13,1612,34
Ayes Çelik Hasır Ve Çit1,542,678,45
Aygaz11,10-7,35-2,03
Bagfaş5,16-5,157,05
Bak Ambalaj5,21-6,962,76
Balatacılar Balatacılık0,39-4,8818,18
Bantaş Ambalaj1,657,8431,47
Banvit10,34-1,62-4,17
Baştaş Başkent Çimento1,88-1,57-6,93
Batı Çimento2,370,85-1,66
Batısöke Çimento1,02-2,86-6,42
Bera Holding1,82-8,54-11,65
Berkosan Yalıtım1,825,810,55
Beşiktaş Futbol Yat.1,53-3,77-5,56
Beyaz Filo3,80-5,7139,19
Bilici Yatırım1,781,1430,88
Bim Mağazalar80,80-5,33-7,13
Birko Mensucat0,26-7,14-13,33
Birlik Mensucat0,77-3,75-34,19
Bizim Mağazaları8,02-2,7917,94
Bizim Portföy Altın BYF216,003,658,57
Bolu Çimento3,29-1,50-4,08
Bomonti Elektrik0,84-7,6975,00
Borusan Mannesmann9,83-1,2126,03
Borusan Yat. Paz.37,28-2,82-0,90
Bosch Fren Sistemleri170,00-3,854,94
Bossa4,53-3,827,75
Boyner Perakende Yat.4,15-1,195,33
Brisa7,50-1,9618,48
Burçelik3,21-5,310,00
Burçelik Vana1,59-1,247,43
Bursa Çimento4,73-1,057,50
Carrefoursa3,590,283,16
Coca Cola İçecek32,60-4,685,57
Cosmos Yat. Holding0,95-4,04-2,06
Credıtwest Faktorıng1,13-6,618,65
Çelebi70,702,5411,51
Çelik Halat5,790,00-3,50
Çemaş Döküm0,75-3,85-1,32
Çemtaş5,83-3,16-4,11
Çimbeton32,0610,2512,10
Çimentaş16,8451,0332,60
Çimsa7,180,28-4,90
Çuhadaroğlu Metal1,95-3,479,55
Dagi Giyim1,38-9,2111,29
Dagi Yatırım Holding1,615,9259,41
Dardanel1,05-2,78-4,55
Datagate Bilgisayar8,06-2,7788,32
Demısaş Döküm3,173,5927,82
Denge Holding3,4821,68200,00
Deniz GMYO3,05-2,240,33
Denizbank14,700,00-23,04
Denizli Cam10,64-2,65-7,64
Derimod8,78-2,981,27
Desa Deri1,87-1,588,09
Despec Bilgisayar3,654,8911,28
Deva Holding4,290,7030,40
Diriteks Diriliş Tekstil0,706,06-10,26
Ditaş Doğan5,97-0,178,94
DJ İstanbul 20 HY BYF35,23-3,1310,40
DO-CO477,505,69-0,27
Doğan Burda2,83-5,67-5,98
Doğan Holding1,18-7,0915,69
Doğtaş Kelebek Mobilya1,11-3,48-9,02
Doğusan1,68-4,00-30,29
Doğuş GMYO2,242,756,16
Doğuş Otomotiv4,92-3,9113,36
Döktaş Dökümcülük9,56-2,0517,30
Duran Doğan Basım6,25-8,4922,55
Dyo Boya3,00-1,643,45
Eczacıbaşı İlaç2,92-7,016,96
Eczacıbaşı Yatırım8,00-4,3111,11
Edip Gayrimenkul0,71-12,35-7,79
Ege Endüstri471,00-2,2836,92
Ege Gübre24,94-5,6714,93
Ege Profil12,01-10,6435,40
Ege Seramik3,40-3,681,49
Egeli & Co Tarım Girişim0,14-6,677,69
Egeli&Co Enerji Yatırım0,300,0025,00
Egeli&Co Yatırım Holding0,110,0010,00
Egeplast4,032,544,95
Ekiz Kimya0,29-3,33-12,12
Emek Elektrik0,86-5,49-12,24
Eminiş Ambalaj0,98-3,92-16,24
Emlak Konut GMYO1,58-6,515,33
Enerjisa Enerji5,731,6012,35
Enka İnşaat4,89-0,816,77
Erbosan63,90-5,122,40
Ereğli Demir Çelik8,80-6,5821,88
Ersu Gıda0,870,00-5,43
Escort Teknoloji0,64-4,48-15,79
Etiler Gıda1,990,00-6,57
Euro Kapital Yat. Ort.0,70-2,78-1,41
Euro Trend Yat. Ort.0,641,590,00
Euro Yat. Ort.0,61-1,61-3,17
Euro Yatırım Holding0,66-7,0420,00
Fenerbahçe Futbol6,58-3,38-4,91
Finans Portföy Altın BYF21,704,9810,32
Finans Portföy Gümüş BYF18,453,776,40
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,96-4,2111,28
F-M İzmit Piston18,796,588,93
Fonet Bilgi Teknolojileri4,91-9,2443,57
Ford Otosan49,56-2,82-0,88
Formet Çelik Kapı5,500,92333,07
Frigo Pak Gıda1,802,865,88
Galatasaray Sportif1,27-5,222,42
Garanti Bankası9,180,5515,33
Garanti Faktoring3,25-19,1564,14
Garanti Yat. Ort.0,63-5,97-20,25
Gedik Y. Men. Değ.3,60-4,2611,80
Gedik Yatırım Holding3,08-5,2331,06
Gediz Ambalaj4,50-3,858,43
Gentaş1,92-6,348,47
Gersan Elektrik2,22-9,39-9,03
Global Men. Değ.0,49-3,924,26
Global Yat. Holding3,50-1,6917,06
Good-Year3,37-6,13-2,03
Göltaş Çimento11,15-2,28-10,30
Gözde Girişim3,544,4232,58
GSD Denizcilik1,44-10,0025,22
GSD Holding1,01-8,1826,25
Gübre Fabrik.2,86-6,23-3,38
Güler Yat. Holding1,14-1,726,54
Güneş Sigorta1,51-6,790,67
Halk GMYO0,74-1,335,71
Halk Sigorta1,11-0,890,91
Hatay Tekstil3,97-5,700,51
Hedef Girişim1,15-4,17-0,86
Hektaş10,89-5,7117,48
HUB Girişim2,15-8,9014,36
Hürriyet Gzt.0,88-6,38-5,38
ICBC Turkey Bank3,90-3,23-20,89
İdealist Danışmanlık18,30-2,6669,44
İdealist GMYO1,66-26,871,84
İhlas Ev Aletleri0,890,00169,70
İhlas Gayrimenkul0,85-5,56-9,53
İhlas Gazetecilik0,7917,9129,51
İhlas Holding0,40-2,4425,00
İhlas Yayın Holding0,50-1,9651,52
İndeks Bilgisayar7,85-4,3831,49
Info Yatırım1,683,0763,11
İntema7,94-3,0532,41
İpek Doğal Enerji4,64-1,07-13,59
İskenderun Demir Çelik7,16-4,5326,50

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 11:09
  1. Van
  2. İstanbul
  3. Hatay
  4. Denizli
  5. Bursa
  6. Bolu
  7. Afyon
  8. Adana
  9. Yatırımcı rehberi (8)

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