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İşte, hisse senetlerinin kapanış fiyatları

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

23 Mart 2019 Cumartesi 11:09
İşte, hisse senetlerinin kapanış fiyatları

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)51.000,00-19,5111,11
İş Bankası (B)4.050,00-1,2232,34
İş Bankası (C)5,93-5,4230,91
İş Bankası (Kur.)81.000,102,9266,66
İş Fin.Kir.6,57-27,0041,90
İş Girişim2,79-12,5436,76
İş GMYO0,98-1,01-9,26
İş Portföy BIST 30 HY BYF34,85-3,019,73
İş Y. Men. Değ.2,44-0,8118,45
İş Yat. Ort.0,99-1,988,79
İşbir Holding181,10-5,8731,23
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,35-16,67-58,33
İttifak Holding3,858,4524,19
İz Hayvancılık Tarım3,49-8,88-47,04
İzmir Demir Çelik1,70-4,492,41
İzmir Fırça1,81-4,74-12,56
İzocam20,80-4,50-2,89
Jantsa Jant Sanayi26,84-2,19-3,45
Kafein Yazılım7,51-1,967,90
Kapital Yat. Holding2,400,00-16,38
Kaplamin3,39-3,69-5,83
Kardemir (A)2,39-0,8331,32
Kardemir (B)2,37-1,6629,51
Kardemir (D)2,49-2,7314,22
Karel Elektronik7,54-7,4880,82
Karsan Otomotiv1,52-1,9418,75
Karsu Tekstil1,220,00-2,40
Karsusan Su Ürünleri San.3,36-4,82-9,19
Kartonsan362,00-2,1410,94
Katmerciler Ekipman6,01-5,952,39
Kent Gıda121,00-2,421,68
Kerevitaş Gıda1,61-4,73-10,56
Kervansaray Yat. Holding0,28-6,67-20,00
Kiler GMYO2,25-12,1128,57
Klimasan Klima6,56-2,8165,66
Koç Holding17,84-2,9425,63
Konfrut Gıda23,06-4,00-3,43
Konya Çimento201,00-4,6012,92
Kordsa Teknik Tekstil10,730,479,71
Koza Altın42,90-4,24-16,37
Koza Madencilik5,680,53-21,33
Körfez GMYO1,25-1,572,46
Kristal Kola0,88-7,37-16,19
Kron Telekomünikasyon8,40-7,69-3,45
Kuştur Kuşadası Turizm19,0010,7918,75
Kuyumcukent Gayrimenkul2,0920,1184,96
Kütahya Porselen4,58-0,650,66
Lider Faktoring2,420,837,56
Link Bilgisayar10,80-1,3729,81
Logo Yazılım42,04-3,5354,90
Lokman Hekim Sağlık4,62-7,602,67
Lüks Kadife4,79-5,89-1,24
Makina Takım1,36-5,56-11,69
Mardin Çimento3,44-1,435,52
Marka Yatırım Holding0,62-4,620,00
Marmaris Altınyunus17,00-1,96-3,19
Marshall23,94-0,58-5,08
Martı GMYO0,67-4,293,08
Martı Otel0,59-3,281,72
Mavi Giyim38,90-7,3420,73
Mazhar Zorlu Holding3,828,830,26
Mega Polietilen2,460,8220,59
Menderes Tekstil0,73-3,951,39
Mensa0,26-7,1485,71
Merit Turizm7,01-6,7817,03
Merko Gıda0,681,49-32,67
Metal Gayrimenkul0,95-3,069,20
Metemtur Otelcilik1,06-3,640,95
Metro Holding0,74-24,49-2,63
Metro Petrol ve Tesisleri1,19-6,308,18
Metro Yatırım Ortaklığı1,6417,1438,98
Migros Ticaret14,25-6,98-4,36
Milpa1,40-4,76-2,05
Mistral GMYO1,240,00-18,95
MLP Sağlık13,22-2,5123,55
MMC San. Ve Tic. Yat.1,0810,20-1,82
Mondi Tire Kutsan2,03-7,739,14
Net Holding1,84-2,13-6,12
Netaş Telekom.8,196,5026,78
Niğbaş Niğde Beton6,318,9857,75
Nuh Çimento7,05-0,70-8,91
Nurol GMYO2,12-2,300,95
Odaş Elektrik1,52-8,987,95
Olmuksan-IP4,032,0319,58
Orge Enerji Elektrik3,41-7,599,29
Orma Orman Mahsulleri0,990,00-17,50
Osmanlı Menkul1,52-5,00-11,63
Ostim Endüstriyel Yat1,14-1,725,56
Otokar112,10-7,7427,03
Oyak Yat. Ort.1,19-2,46-26,99
Oylum Sınai Yatırımlar1,1914,4216,67
Özak GMYO2,28-2,568,06
Özbal Çelik Boru1,16-6,45-15,94
Özderici GMYO0,88-3,30-62,55
Özerden Plastik2,83-2,4113,20
Panora GMYO4,17-2,2710,32
Park Elek.Madencilik2,43-6,900,83
Parsan9,80-4,8511,87
Pegasus27,70-8,2820,86
Peker GMYO3,83-17,99-53,43
Penguen Gıda2,20-1,79103,70
Pera GMYO0,54-6,90-29,87
Pergamon Dış Ticaret9,36-6,124,58
Petkim4,62-6,67-8,33
Petrokent Turizm66,00-2,51-3,93
Pınar Et Ve Un7,00-2,5136,72
Pınar Su1,32-2,225,60
Pınar Süt6,91-6,624,38
Plastikkart2,78-11,182,96
Polisan Holding3,42-4,4812,18
Politeknik Metal36,506,764,09
Prizma Press Matbaacılık1,610,633,87
QNB Finans Fin. Kir.5,05-0,98-25,74
QNB Finansbank7,240,98-19,64
Ral Yatırım Holding3,354,0482,07
Ray Sigorta2,304,0765,47
Reysaş GMYO0,91-8,0831,88
Reysaş Lojistik0,73-6,41-1,35
Rhea Girişim0,727,469,09
Rodrigo Tekstil2,5720,6635,26
Royal Halı1,31-9,6632,32
RTA Laboratuvarları1,54-0,65-11,49
Sabancı Holding8,45-1,6312,37
Safkar Ege Soğutmacılık2,25-3,4314,80
Salix Yatırım Holding1,92-3,52-50,13
Sanel Mühendislik2,21-1,341,38
Sanifoam Sünger1,9613,9556,80
Sanko Pazarlama2,15-1,83-6,93
Saray Matbaacılık1,040,004,00
Sarkuysan3,29-4,91-3,52
Sasa Polyester8,25-5,170,73
Say Reklamcılık0,87-3,33-7,45
Sekuro Plastik3,03-3,192,36
Selçuk Ecza Deposu3,87-2,2738,71
Selçuk Gıda1,301,56-2,26
Senkron Güvenlik2,99-5,97199,00
Serve Film Prodüksiyon2,50-1,9628,21
Servet GMYO4,53-7,55-3,62
Seyitler Kimya3,962,862,86
Silverline Endüstri1,25-3,10-6,72
Sinpaş GMYO0,39-2,505,41
Soda Sanayii7,80-1,529,86
Sodaş Sodyum Sanayii7,38-1,2017,14
Söktaş1,56-5,4522,83
Sönmez Filament3,33-1,196,73
Sönmez Pamuklu3,17-3,061,60
Sumaş Suni Tahta7,602,708,57
Şeker Fin. Kir.2,93-5,183,90
Şekerbank1,16-4,925,45
Şişe Cam6,07-5,607,05
Şok Marketler8,89-3,05-17,30
T. Halk Bankası6,99-4,25-0,43
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası22,02-5,09-21,36
T.S.K.B.0,83-4,602,47
T.Tuborg10,140,007,53
Taç Tarım Ürünleri3,43-8,78-32,21
Tat Gıda4,46-1,5516,75
TAV Havalimanları23,740,797,95
Taze Kuru Gıda6,11-1,77-10,15
Tek-Art Turizm0,74-5,13-12,94
Tekfen Holding25,946,7525,19
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,88-0,69-3,03
Temapol Polimer Plastik2,94-2,33-3,92
TGS Dış Ticaret2,66-1,8513,19
Tofaş Oto. Fab.17,98-6,8915,91
Torunlar GMYO2,4012,6858,94
Trabzon Liman9,35-2,5011,44
Trabzonspor Sportif0,93-5,10-32,42
Trakya Cam3,51-9,0715,84
Trend GMYO1,34-1,475,51
TSKB GMYO0,79-1,25-3,66
Tuğçelik2,30-5,747,98
Tukaş4,404,76165,06
Turcas Petrol1,47-3,294,26
Turkcell13,16-3,948,13
Tümosan Motor ve Traktör4,53-6,790,67
Tüpraş148,20-0,7426,99
Türk Hava Yolları13,493,93-16,26
Türk Prysmian Kablo1,99-5,6913,07
Türk Telekom4,79-9,9622,82
Türk Traktör31,24-3,88-10,49
Türker Proje Gayrimenkul26,58-5,07-17,30
Ufuk Yatırım1,101,85-3,51
Ulaşlar Turizm Yat.1,559,1535,96
Ulusoy Elektrik17,702,3710,90
Ulusoy Un Sanayi2,29-9,1310,10
Umpaş Holding0,400,00-27,27
Uşak Seramik1,10-2,65-0,90
Utopya Turizm5,89-4,0743,66
Uzertaş Boya1,07-10,8378,33
Ülker Bisküvi17,95-8,8822,36
Ünye Çimento3,22-0,92-7,20
Vakıf Fin. Kir.1,52-5,59-14,61
Vakıf GMYO1,99-4,780,00
Vakıf Yat. Ort.1,11-1,77-26,97
Vakıflar Bankası5,16-5,3232,31
Vakko Tekstil3,041,3310,95
Vanet Gıda1,46-2,6712,31
Verusa Holding21,025,0026,63
Verusaturk Girisim3,12-2,80-5,74
Vestel13,6912,21146,67
Vestel Beyaz Eşya17,82-8,8048,25
Viking Kağıt1,07-2,73-2,73
Yapı Kredi Koray GMYO1,58-4,24-8,14
Yapı ve Kredi Bank.2,20-1,3537,50
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,48-4,62-11,11
Yataş5,35-2,7319,69
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş0,87-4,40-7,45
Yeni Gimat GMYO9,000,2212,08
Yeşil GMYO0,280,003,70
Yeşil Yapı0,27-3,573,85
Yeşil Yatırım Holding9,160,11-4,88
Yibitaş İnşaat Malzeme2.098,90-2,42-4,55
Yonga Mobilya6,260,16-5,15
Yünsa4,96-4,6213,76
Zorlu Enerji1,32-6,387,32

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 11:09
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