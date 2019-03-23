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İşte, haftanın en fazla kazandıran yatırım fonu

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,51'lik getiriyle Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

23 Mart 2019 Cumartesi 11:07
İşte, haftanın en fazla kazandıran yatırım fonu

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,51'lik getiriyle Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF ise yüzde 2,54'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar  
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1010295,51
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0516515,36
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu63,9205772,78
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0342732,57
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)1,2727812,56
Global Md Portföy İki. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)0,0257822,22
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,020362,19
QNB Finans Portföy Gümüş BYF17,9592552,13
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,0190962,10
ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)3,8758252,08
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar  
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0572662,54
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,0918682,04
NN Hay. Em. Karma EYF0,101321,84
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,0556341,78
Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,0235531,77
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0364351,77
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0258771,71
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,0760271,67
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,023031,61
NN Hay. Em. Katkı EYF0,015281,60

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

 

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 11:07
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