İşte Haçlı köpeği PKK’nın gerçek yüzü! Sigara izmariti atmıyor ama orman yakıyor Haçlı Batı’nın Türkiye’yi zayıflatmak ve bölmek için kurduğu terör örgütü PKK, kahpe eylemlerine kendi militanları üzerinden türettiği fason örgütlerle devam ediyor. Küçük çocukları dağa kaçırarak terörist faaliyetlerine eleman devşiren Haçlı köpeği PKK, bebekleri katlediyor, ormanları yakıyor, masumları öldürüyor. İşte Sol zihniyet tarafından allanıp pullanıp pazarlanan Batı beslemesi kahpe terör örgütünün Türkiye’de yaktığı ormanlar.

Yasemin Karahan yeniakit.com.tr Haçlı köpeği PKK terör örgütü, fason olarak kurduğu terörist gruplarla insanlık dışı kahpe saldırılarına devam ediyor. PKK'ya bağlı olarak faaliyet gösteren sözde Halkların Birleşik İntikam Milisleri adlı terör grubu, Muğla'da 400 hektarlık ağaçlık alanı yakarak yok etti. PKK kahpelerinin geçmişinde doğa katliamı yaptığı onlarca eylem bulunuyor. PKK’yı besleyip büyüten Batı aklı, hümanist değerlerine zarar vereceği endişesiyle doğa ve çevreye karşı yapılacak eylemleri direk PKK’ya değil PKK adına türetilen terör gruplarına yaptırıyor.

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