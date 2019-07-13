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İşte Haçlı köpeği PKK’nın gerçek yüzü! Sigara izmariti atmıyor ama orman yakıyor

Haçlı Batı’nın Türkiye’yi zayıflatmak ve bölmek için kurduğu terör örgütü PKK, kahpe eylemlerine kendi militanları üzerinden türettiği fason örgütlerle devam ediyor. Küçük çocukları dağa kaçırarak terörist faaliyetlerine eleman devşiren Haçlı köpeği PKK, bebekleri katlediyor, ormanları yakıyor, masumları öldürüyor. İşte Sol zihniyet tarafından allanıp pullanıp pazarlanan Batı beslemesi kahpe terör örgütünün Türkiye’de yaktığı ormanlar.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 17:08

 Yasemin Karahan  yeniakit.com.tr 

Haçlı köpeği PKK terör örgütü, fason olarak kurduğu terörist gruplarla insanlık dışı kahpe saldırılarına devam ediyor. PKK'ya bağlı olarak faaliyet gösteren sözde Halkların Birleşik İntikam Milisleri adlı terör grubu, Muğla'da 400 hektarlık ağaçlık alanı yakarak yok etti. PKK kahpelerinin geçmişinde doğa katliamı yaptığı onlarca eylem bulunuyor. PKK’yı besleyip büyüten Batı aklı, hümanist değerlerine zarar vereceği endişesiyle doğa ve çevreye karşı yapılacak eylemleri direk PKK’ya değil PKK adına türetilen terör gruplarına yaptırıyor.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 17:08
  1. Muğla
  2. Terör örgütü PKK
  3. PKK
  4. orman yangını
  5. Halkların Birleşik İntikam Milisleri
  6. Orman yangınları
  7. Terör eylemleri

YORUM YAZ

  • Zıya Zıya 18 dk önce
    Sigara izmaritlerini yete atmıyor diye öven o gazeteci sarlatana buda kapak olsun eger biraz gururu varsa
  • ÖzkanÖzkan30 dk önce
    Yakıyorlar!gözünüzü açın
  • AlpAlp30 dk önce
    HEPSİNE İDAM
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 32 dk önce
    ALLAH, Onların Hepsini Kahretsin. Şerefsiz Hain Alçaklar.

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