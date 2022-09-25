İşte görüntüler! Zafer Partisi'nde yumruklar konuştu
Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Soner Çam, Genel Başkan Ümit Özdağ'a yönelik iddialarda bulunarak partisinden istifa ettiğini bildirdi.
Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Soner Çam, Genel Başkan Ümit Özdağ'a yönelik iddialarda bulunarak partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Soner Çam, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ümit Özdağ'ın tuttuğu kişilr tarafından arkadaşı ile birlikte dövüldüğünü belirtti. Çam, arkadaşının kanlar içerisindeki fotoğrafını da paylaştı.
Çam'ın bu sözleri sonrası Zafer Partisi'nde yaşanan kavganın görüntüleri ortaya çıktı.