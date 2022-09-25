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Gündem İşte görüntüler! Zafer Partisi'nde yumruklar konuştu
Gündem

İşte görüntüler! Zafer Partisi'nde yumruklar konuştu

Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Soner Çam, Genel Başkan Ümit Özdağ'a yönelik iddialarda bulunarak partisinden istifa ettiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-25 23:49:00 -

Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Soner Çam, Genel Başkan Ümit Özdağ'a yönelik iddialarda bulunarak partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Soner Çam, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ümit Özdağ'ın tuttuğu kişilr tarafından arkadaşı ile birlikte dövüldüğünü belirtti. Çam, arkadaşının kanlar içerisindeki fotoğrafını da paylaştı.

Çam'ın bu sözleri sonrası Zafer Partisi'nde yaşanan kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

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