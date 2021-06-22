İşte 'Google sürekli duruyor' hatasının çözümü

Android kullanıcıları akıllı telefonlarında birden ‘Google sürekli duruyor’ hatasıyla karşılaşmaya başladı. Xiaomi, Samsung, Huawei gibi markaları etkileyen sorun her saniye çıkan hata ekranı nedeniyle kullanıcıların canını sıkıyor. Hatta cihazları kullanılamaz hale getiriyor. Google çöktü mü? Sorusunu akıllara getiren bu ilginç durumun neden kaynaklandığı henüz bilinmiyor.

Paylaşılan raporlar hatanın Google Play hizmetleri ve Google uygulamalarında yaşandığına işaret ediyor. Kullanıcıları çileden çıkaran Google sürekli duruyor hatası için bir çözüm önerimiz bulunuyor.

Google sürekli duruyor hatası Play Store ile bağlantılı olabileceğinden, önbellek temizliği büyük ihtimalle çözüm olacaktır.

Google sürekli duruyor hatası çözümü:

Telefonunuzdan Ayarları açın.

Yüklü tüm uygulamaların yer aldığı bölüme ulaşın.

Tüm uygulamaları göster seçeneğini tıklayın

Google uygulamasının güncellemelerini kapatın ve durdurmaya zorlayın

Telefonu açıp kapattığınızda hata düzelecektir.

Alternatif çözüm: Android System WebView’i kaldırın

Telefonunuzdan Ayarları açın.

Uygulamaları Yönet kısmına giriş yapın.

Buradaki “Tüm uygulamaları göster” veya “Sistem uygulamalarını göster” seçeneğine tıklayın.

Listeden ”Android Sytem WebView” uygulamasının üzerine tıklayın ve ”güncellemeleri kaldır” seçeneğini seçin.

Tüm bu adımları yerine getirdikten sonra telefonunuz bir kez kapatıp açın.

Google tarafından henüz konu hakkında bir açıklama yapılmadı. Google’ın kısa bir sürede sorunu çözeceği düşünülüyor.