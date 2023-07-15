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Gündem İşte gittiği emperyalist ülke! Sandığa gömülen komünist Barış Atay topukladı
Gündem

İşte gittiği emperyalist ülke! Sandığa gömülen komünist Barış Atay topukladı

Yeniakit Publisher
2023-07-15 14:09:00 -
İşte gittiği emperyalist ülke! Sandığa gömülen komünist Barış Atay topukladı

Seçimlerde sandığa gömülen komünist Barış Atay, Türkiye'yi terk ederken emperyalist ülkenin kucağına oturdu.

TİP'ten Antalya 2’inci sıra milletvekili adayı Barış Atay Mengüllüoğlu sandıkta boyunun ölçüsünü aldı ve Meclis'e giremedi.

Sonuçların kesinleşmesinin ardından sosyal medya 'mücadele' edebiyatı yapan Barış Atay, “Başımızı eğmek yok! Kimse mücadelenin kolay olacağını söylemedi! Hala ayaktayız, hala inanıyoruz. Beraber bu ülkeyi hak ettiği geleceğe taşıyacağız. Er ya da geç” demişti.

Komünist, emperyalistlerin kucağında

Sandığa gömülen komünist Barış Atay, Türkiye'yi terk ederken emperyalist Almanya'ya taşındı.

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