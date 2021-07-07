İşte gerici Batı ve Kanada’dan gelen karar: Artık yerlilerin çocuklarını alıkoymayacağız

Kanada, Amerikan yerlilerinin çocuklarını artık alıkoymayacaklarına dair bir karar aldı.

Bir süredir resmi kilise okullarında, yerlilerden alıkonulan çocuklara ait cesetlerin bulunmasıyla gündeme gelen ülkede tepkiler artıyordu.

Cowessess First Nation Şefi Cadmus Delorme ile Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun katılımıyla gerçekleştirilen bir törende, bakım altındaki çocuklar üzerindeki yasal kontrol federal mevzuat uyarınca ilk kez yerlilere devredildi.

1951 yılından beri, yerli toplumun çocukları hükümet tarafından alıkonuluyor ve bakım altındaki alınıyordu. Yerliler, alıkonulan kendi çocukları üzerinde karar verme yetkisine sahip değildi.

Şimdiye kadar yüz binlerce çocuk, yerlilerden alıkonularak hükümete bağlı okullara zorla alındı.

Avrupalı sömürgeci güçlerin Amerika kıtasına ulaşmasının ardından, milyonlarca yerli Amerikalı, Avrupalı sömürgeciler tarafından katledildi.

Şu an ise ABD'de 5, Kanada'da ise 1.5 milyon civarında yerlinin hayatta kalabildiği biliniyor.

Hayatta kalmayı başaran yerliler ise, çocuklarının ve yaşam alanlarının alıkonulması gibi uygulamalarla karşı karşıya kalıyordu.

Kanada'nın böylesi bir kararı ancak 2021 yılında vermesi dikkat çekti.