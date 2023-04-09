İşte böyle yalancılar! İP'li Aytun Çıray'ın açıkladığı oy oranı sadece 2 günde değişti
İYİ Parti'nin aday listesinden çekildiğini açıklayan Aytun Çıray, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım." dedi. İP'li Çıray bu mesajından sadece iki gün önce oy oranımız yüzde 15 bandında demişti.
Yeniakit.com.tr
İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, İYİ Partti'nin milletvekilliği adaylığından çekildiğini açıkladı.
Twitter hesabından mesaj paylaşan Çıray, "14 mayıs sonrası Türkiye'ye farklı zeminde katkıda bulunmak umuduyla İYİ Parti milletvekili adaylığımdan feragat ediyorum." dedikten sonra, İYİ Parti'nin oy oranının yüzde 7 barajının altına düştüğünü itiraf etti:
İzmir'de Saygıdeğer Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olması.. Ve kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım.Yaşasın Atatürk!
Tescilli yalancı olduğunu ispatladı!
Çıray, bu mesajı paylaşmadan iki gün önce Enver Aysever'e konuşarak, İYİ Parti'nin oy oranının yüzde 15 olduğunu söylemişti:
Krizden önce oy oranımız 17-20 bandındaydı. Evet, o krizle bir miktar aşağıya düştü. Şimdi tekrar 15 bandına oturuyoruz. Seçim bittiğinde 17 bandında olacağımızı düşünüyorum.
Siyaset
İYİ Partili Aytun Çıray'ın akıl tutulması: Yeni Zelanda'daki cami katliamını ve İsveç'te Kur'an yakılmasını AK Parti'ye bağladı.