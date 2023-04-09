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Siyaset İşte böyle yalancılar! İP'li Aytun Çıray'ın açıkladığı oy oranı sadece 2 günde değişti
Siyaset

İşte böyle yalancılar! İP'li Aytun Çıray'ın açıkladığı oy oranı sadece 2 günde değişti

Yeniakit Publisher
2023-04-09 12:09:00 - 2023-04-09 12:23:32

İYİ Parti'nin aday listesinden çekildiğini açıklayan Aytun Çıray, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım." dedi. İP'li Çıray bu mesajından sadece iki gün önce oy oranımız yüzde 15 bandında demişti.

 Yeniakit.com.tr 

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, İYİ Partti'nin milletvekilliği adaylığından çekildiğini açıkladı.

Twitter hesabından mesaj paylaşan Çıray, "14 mayıs sonrası Türkiye'ye farklı zeminde katkıda bulunmak umuduyla İYİ Parti milletvekili adaylığımdan feragat ediyorum." dedikten sonra, İYİ Parti'nin oy oranının yüzde 7 barajının altına düştüğünü itiraf etti:

İzmir'de Saygıdeğer Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olması.. Ve kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım.Yaşasın Atatürk!


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Çıray, bu mesajı paylaşmadan iki gün önce Enver Aysever'e konuşarak, İYİ Parti'nin oy oranının yüzde 15 olduğunu söylemişti:

Krizden önce oy oranımız 17-20 bandındaydı. Evet, o krizle bir miktar aşağıya düştü. Şimdi tekrar 15 bandına oturuyoruz. Seçim bittiğinde 17 bandında olacağımızı düşünüyorum.

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Yorumlar

sancaktar

SADE BU OLSA İY AYNI GÜN EĞER MECLİSTE ÇOĞUNLUK OLAMAZSAK CUHHUR BAŞKANLIĞINI ALSAK BİLE TOPAL ÖRDEK OLUR DEDİ ŞİMDİ BU ALÇAK TYATROCULARA SORALIM 3 YILDIR BU BAŞKANLIK SİSTEMİ MECLİSİ BOŞA ÇIKARDI HERŞEY TEK KİŞİDEN DÖNÜYO DİYE YAYGARA YAPTINIZ SİZ NE KADAR AHLAKSIZ REZİLSİNİZ ALLAH SİZİN PEŞİNİZDEN GELENLERE GELMEYİ DÜŞÜNENLERE AKIL VERSİN

Murat

Biri bu ve bunun gibi tagutçulara anlatsın kemal atatürk öldü, ama Allah ölümsüzdür. Yaşasın İslam.
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