İşte “gelecek yazılımda” dedirten şok rakam!

Yeniakit Ankara

Sektördeki şirketler, ilk çeyrekte kaydedilen yüzde 3,9’luk düşüşün ardından yıllık yüzde 1,4 düşüşle 278,5 milyar yuan kombine kar elde etti. Veriler, ocak-nisan döneminde Çin’in yazılım ihracatının yıllık yüzde 3,6 artışla 16 milyar dolara ulaştığını gösterdi.

Çin dünya bulut hizmeti pazarının yüzde 9.9’unu kontrol edecek

Öte yandan International Data Corporation (IDC) tarafından yayınlanan bir rapora göre, Çin’in genel bulut hizmeti pazarı önümüzdeki beş yıl içinde yüzde 30,9’luk bir bileşik büyüme oranı kaydedecek. IDC, pazar büyüklüğünün 2026 yılına kadar 105,76 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyor. IDC’ye göre, Çin’in genel bulut hizmeti pazarının küresel payı 2021’de yüzde 6,7’den yüzde 9,9’a yükselecek. Şirket, işletmelerin dijital dönüşümünün hızlanan trendinin ve ülkenin politika teşviklerinin yeni fırsatlar getireceğini söyledi.