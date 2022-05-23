İşte “gelecek yazılımda” dedirten şok rakam!
Çin’den gelen veriler, “gelecek yazılımda” dedirtiyor. Çin’in yazılım ve bilgi teknolojisi sektörü bu yılın ilk dört ayında istikrarlı büyümesini sürdürdü ve yazılımla ilgili işlerden elde edilen gelir yıllık yüzde 10,8 arttı. Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’na göre, sektörün geliri dört aylık dönemde 2,77 trilyon yuan (yaklaşık 415 milyar dolar) olarak gerçekleşti.
Yeniakit Ankara
Sektördeki şirketler, ilk çeyrekte kaydedilen yüzde 3,9’luk düşüşün ardından yıllık yüzde 1,4 düşüşle 278,5 milyar yuan kombine kar elde etti. Veriler, ocak-nisan döneminde Çin’in yazılım ihracatının yıllık yüzde 3,6 artışla 16 milyar dolara ulaştığını gösterdi.
Çin dünya bulut hizmeti pazarının yüzde 9.9’unu kontrol edecek
Öte yandan International Data Corporation (IDC) tarafından yayınlanan bir rapora göre, Çin’in genel bulut hizmeti pazarı önümüzdeki beş yıl içinde yüzde 30,9’luk bir bileşik büyüme oranı kaydedecek. IDC, pazar büyüklüğünün 2026 yılına kadar 105,76 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyor. IDC’ye göre, Çin’in genel bulut hizmeti pazarının küresel payı 2021’de yüzde 6,7’den yüzde 9,9’a yükselecek. Şirket, işletmelerin dijital dönüşümünün hızlanan trendinin ve ülkenin politika teşviklerinin yeni fırsatlar getireceğini söyledi.