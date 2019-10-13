İşte, gecenin sonuçları! EURO 2020'de günün sonuçları 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan bu akşam oynanan mücadelelerle devam etti. İşte, gecenin sonuçları ve oluşan puan durumları...

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan bu akşam oynanan mücadelelerle devam etti. İşte, gecenin sonuçları ve oluşan puan durumları... Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri grup maçlarında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. İşte, gecenin sonuçları ve oluşan puan durumları... D Grubu Gürcistan-İrlanda Cumhuriyeti: 0-0 Danimarka-İsviçre: 1-0 F Grubu Faroe Adaları-Romanya: 0-3 Norveç-İspanya: 1-1 Malta-İsveç: 0-4 J Grubu Bosna-Hersek-Finlandiya: 4-1 Lihtenştayn-Ermenistan: 1-1 İtalya-Yunanistan: 2-0

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.