İşte, gecenin sonuçları! EURO 2020'de günün sonuçları
2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan bu akşam oynanan mücadelelerle devam etti. İşte, gecenin sonuçları ve oluşan puan durumları...13 Ekim 2019 Pazar 00:03
2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan bu akşam oynanan mücadelelerle devam etti. İşte, gecenin sonuçları ve oluşan puan durumları...
Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri grup maçlarında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. İşte, gecenin sonuçları ve oluşan puan durumları...
D Grubu
Gürcistan-İrlanda Cumhuriyeti: 0-0
Danimarka-İsviçre: 1-0
F Grubu
Faroe Adaları-Romanya: 0-3
Norveç-İspanya: 1-1
Malta-İsveç: 0-4
J Grubu
Bosna-Hersek-Finlandiya: 4-1
Lihtenştayn-Ermenistan: 1-1
İtalya-Yunanistan: 2-0
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