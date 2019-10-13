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İşte, gecenin sonuçları! EURO 2020'de günün sonuçları

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan bu akşam oynanan mücadelelerle devam etti. İşte, gecenin sonuçları ve oluşan puan durumları...

13 Ekim 2019 Pazar 00:03
İşte, gecenin sonuçları! EURO 2020'de günün sonuçları

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan bu akşam oynanan mücadelelerle devam etti. İşte, gecenin sonuçları ve oluşan puan durumları...

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri grup maçlarında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. İşte, gecenin sonuçları ve oluşan puan durumları...

D Grubu

Gürcistan-İrlanda Cumhuriyeti: 0-0

Danimarka-İsviçre: 1-0

F Grubu

Faroe Adaları-Romanya: 0-3

Norveç-İspanya: 1-1

Malta-İsveç: 0-4

J Grubu

Bosna-Hersek-Finlandiya: 4-1

Lihtenştayn-Ermenistan: 1-1

İtalya-Yunanistan: 2-0

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 00:03
  1. gecenin sonuçları!
  2. EURO 2020'de günün sonuçları
  3. Avrupa Futbol Şampiyonası
  4. EURO 2020
  5. toplu sonuçlar
  6. gecenin sonuçları

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