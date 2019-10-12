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İşte, gecenin sonuçları! EURO 2020 Elemeleri sonuçları

EURO 2020 Elemeleri grup maçlarında bu gece 7. hafta maçları oynandı. İşte, gecenin sonuçları...

12 Ekim 2019 Cumartesi 00:20
İşte, gecenin sonuçları! EURO 2020 Elemeleri sonuçları

EURO 2020 Elemeleri grup maçlarında bu gece 7. hafta maçları oynandı. İşte, gecenin sonuçları...

Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde bu gece 7. hafta mücadeleleri oynandı. İşte, EURO 2020 Elemeleri grup maçlarında alınan sonuçlar ve puan durumları... 

A Grubu

Karadağ-Bulgaristan: 0-0

Çekya-İngiltere: 2-1

B Grubu

Ukrayna-Litvanya; 2-0

Portekiz-Lüksemburg: 3-0

H Grubu

Türkiye-Arnavutluk: 1-0

İzlanda-Fransa: 0-1

Andorra-Moldova: 1-0

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 00:20
  1. gecenin sonuçları!
  2. EURO 2020 Elemeleri sonuçları
  3. toplu sonuç
  4. EURO 2020
  5. Avrupa Futbol Şampiyonası

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