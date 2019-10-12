İşte, gecenin sonuçları! EURO 2020 Elemeleri sonuçları
EURO 2020 Elemeleri grup maçlarında bu gece 7. hafta maçları oynandı. İşte, gecenin sonuçları...12 Ekim 2019 Cumartesi 00:20
EURO 2020 Elemeleri grup maçlarında bu gece 7. hafta maçları oynandı. İşte, gecenin sonuçları...
Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde bu gece 7. hafta mücadeleleri oynandı. İşte, EURO 2020 Elemeleri grup maçlarında alınan sonuçlar ve puan durumları...
A Grubu
Karadağ-Bulgaristan: 0-0
Çekya-İngiltere: 2-1
B Grubu
Ukrayna-Litvanya; 2-0
Portekiz-Lüksemburg: 3-0
H Grubu
Türkiye-Arnavutluk: 1-0
İzlanda-Fransa: 0-1
Andorra-Moldova: 1-0
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