İşte, gecenin sonuçları! EURO 2020 Elemeleri sonuçları EURO 2020 Elemeleri grup maçlarında bu gece 7. hafta maçları oynandı. İşte, gecenin sonuçları...

EURO 2020 Elemeleri grup maçlarında bu gece 7. hafta maçları oynandı. İşte, gecenin sonuçları... Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde bu gece 7. hafta mücadeleleri oynandı. İşte, EURO 2020 Elemeleri grup maçlarında alınan sonuçlar ve puan durumları... A Grubu Karadağ-Bulgaristan: 0-0 Çekya-İngiltere: 2-1 B Grubu Ukrayna-Litvanya; 2-0 Portekiz-Lüksemburg: 3-0 H Grubu Türkiye-Arnavutluk: 1-0 İzlanda-Fransa: 0-1 Andorra-Moldova: 1-0

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