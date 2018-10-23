İşte gâvur kafası: Türkleri bilerek yaktım, yine yakarım! Haçlı’nın derdi İslam

Nefret, ırkçılık ve İslam düşmanlığı Avrupa ülkelerinde etkisini günden güne artırıyor. Batılı ülkeleri istila eden nefret iklimi, Ekim ayında hem devlet hem de sosyal bazda daha da görünür hale geldi. Evrensel insan haklarını ayaklar altına alan Batı’nın nefret yüzünü açıkça gösteren hadiseler, “demokrasi”, “özgürlük” gibi kavramları istismar eden Avrupa’nın maskesini tamamen düşürecek cinsten. Sözde özgürlükler ülkesi Fransa’da Türk ailenin evini kundaklayan cani, yangını bilerek çıkardığını itiraf etti. Mulhouse kentinde geçen yıl çıkan ve iki Türk aileye mensup 6 kişinin hayatını kaybettiği yangının tutuklu sanığı Aurelien Roellinger, savunmasında “Bilerek yaktım, bir daha yakarım” dedi. 18 Ekim’de nefret ülkesi Almanya’nın Chemnitz kentinde bir Türk restoranı benzin dökülerek kundaklandı. İtalya Riace’de göçmenleri destekleyen belediye başkanı Domenico Lucano, İçişleri Bakanlığı’nın kararıyla “göçe kolaylık sağlamak” gibi tuhaf bir gerekçeyle 2 Ekim’de tutuklandı.

Mültecileri kovuyorlar, ülkelerini bombalıyorlar

Ekim’de yayınlanan Emniyet raporunda dini inançları nedeniyle İngiltere ve Galler’deki insanlara yöneltilen nefret suçlarının yüzde 40 arttığı, dini nefret suçlarının yüzde 52’sinin Müslümanlara yönelik olduğu açıklandı. Bir Müslümanı daha sınırdışı eden İtalya, 2018’in başından bu yana 106 kişiyi “radikal İslamcı” diye yaftalayarak ülkeden çıkarmış oldu. 5 Ekim’de İsveç aşırı sağcı parti, sünnet yasağı çağrısında bulundu. İsveç Demokratlar Partisi, çocuk sünnetinin yasaklanması amacıyla parlamentoya önerge sundu.

Asırlardır vampir gibi dünyanın kanını emen Haçlı Batı, Müslüman coğrafyada Ekim ayında yine akıttı. Suriye’yi parçalamak için gecesini gündüzüne katan, terör örgütü PKK/PYD’ye TIR’lar dolusu silah gönderen ABD’nin öncülük ettiği, Batılı ülkelerin yer aldığı koalisyon güçlerinin Suriye’nin Deyrizor kentinde düzenlediği hava saldırısında 62 sivil öldürüldü.

Bozkurt’a ve Türkçe’ye yasak

Her türlü terör mensubuna kol kanat geren, PKK’lıların cirit attığı Almanya ile Avusturya’da Rabia ve bozkurt sembollerinin yasaklanması gündeme geldi. Avusturya İçişleri Bakanı Herbert Kickl “aşırı görüşlü gruplarla mücadele” adı altında aralarında Rabia ve bozkurt işaretlerinin de bulunduğu bir dizi el işaretini yasaklayacaklarını açıkladı.

Kültürel asimilasyonun zirve yaptığı Almanya din adamlarına Almanca bilme zorunluluğu getirilmesi kararı aldı. Yine Almanya’da bir konserde örgütlenen Hitlerci neo-naziler polise saldırdı. Macaristan’da evsizlerin kamusal alanda yaşaması yasaklandı. ABD’nin Michigan eyaletinde, Brennan Walker isimli 14 yaşındaki siyahi bir genç, okul servisini kaçırdıktan sonra yolunu kaybetti.

Yolu sormak için Jeffrey Zeigler isimli beyaz adamın evinin kapısını çalınca ise ırkçı adam tarafından silahla kovalandı.

21 Ekim’de Hollandalı hakem Jos Straver, Amsterdam-Gençlerbirliği maçında Türk futbolculara Türkçe konuşma yasağı koyarak ırkçı zihniyeti spora kadar sıçrattı.

“Zenci yanımda oturamaz!”

Haçlı Batı’nın nefret karnesi bununla sınırlı değil. 20 Ekim’de Ryanair’in Barselona-El Prat-Londra Stansted seferini yapan uçakta David Lawrence isimli ırkçı yolcu, yanında oturan siyahi kadından rahatsız olduğunu belirterek kabin ekibinden kadının başka bir koltuğa alınmasını istedi. Siyahi kadının gitmemesi durumunda onu iteceğini söyledi. Nefret suçu işleyen Lawrence’in talebi kabul edilerek siyahi kadın başka bir koltuğa alındı.