İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Süper Ligi ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan katılması halinde muhtemel rakipleri kesinleşti. Sarı kırmızılılar İskoçya'dan Celtic, Hollanda'dan PSV ya da Çekya'dan Sparta Prag ile eşleşecek.
Muhtemel rakipler;
▪Celtic
▪PSV
▪Sparta Prag
UEFA Avrupa Ligi finali büyük önem taşıyor
Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanırsa sarı kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'ne 3. Ön Eleme Turu'ndan başlayacak.