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Spor İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Spor

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Süper Ligi ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 09:46:00 -
İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan katılması halinde muhtemel rakipleri kesinleşti. Sarı kırmızılılar İskoçya'dan Celtic, Hollanda'dan PSV ya da Çekya'dan Sparta Prag ile eşleşecek.

Muhtemel rakipler;

▪Celtic

▪PSV

▪Sparta Prag

UEFA Avrupa Ligi finali büyük önem taşıyor

Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanırsa sarı kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'ne 3. Ön Eleme Turu'ndan başlayacak.

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