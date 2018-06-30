İşte Galatasaray'dan ayrılacak isimler! 4 oyuncu ile...

Carrasso, Hakan Balta, Yasin, Latovlevici, Nagatomo, Eray, Koray ve Denayer, mukavelesi biten isimler. Bu oyunculardan Nagatomo ve Denayer’in yeniden transferi için çalışmalar sürüyor. Ayrıca Eray’ın sözleşme yenileme ihtimali yüksek görünüyor. Carrasso, Yasin, Latovlevici ve Koray’la yollar ayrılıyor. Hakan ise jübile kararı almıştı.