İşte Galatasaray'dan ayrılacak isimler! 4 oyuncu ile...
Galatasaray sözleşmesi biten bazı futbolcularıyla sözleşme yenilemeyecek.30 Haziran 2018 Cumartesi 12:47
Carrasso, Hakan Balta, Yasin, Latovlevici, Nagatomo, Eray, Koray ve Denayer, mukavelesi biten isimler. Bu oyunculardan Nagatomo ve Denayer’in yeniden transferi için çalışmalar sürüyor. Ayrıca Eray’ın sözleşme yenileme ihtimali yüksek görünüyor. Carrasso, Yasin, Latovlevici ve Koray’la yollar ayrılıyor. Hakan ise jübile kararı almıştı.
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