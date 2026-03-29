İşte fuhuş üssüne dönen CHP’nin uçkur rezaletleri! Kart zamparalar partisi

Zina kasetiyle genel başkanların değiştiği CHP’de, taciz, tecavüz, gayri ahlaki ilişki vakaları mide bulandıran boyutlara ulaştı. Akçeli işlerle ve yolsuzluk rezaletiyle iyice semiren CHP’li yöneticiler, halkın paralarıyla jetlerde, otel odalarında seks ve uyuşturucu partilerine hız verdi. Yönettikleri kurumlardaki genç kızlara musallat olan, yalnızlığından istifade ettikleri kadınları istismar eden CHP’li yöneticiler arasındaki fuhuş salgını, ‘CHP kart zamparalar partisine dönüştü” eleştirilerini beraberinde getirdi. Uçkur peşinde koşarken ayağını kırdığı öne sürülen Özgür Özel’in partisinde dönen rezaletleri araştıran Akit, ibreti alem olsun diye kamu parasıyla fuhuş peşinde koşan CHP’lilerin ahlaksızlıklarını sıraladı:

HER TARAFI LAĞIM GİBİ

CHP’nin emanetçi Genel Başkan Özgür Özel’in, uçkur peşinde koşarken ayağını kırdığı ve Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’a ait bir otelde merhum Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’la konakladığı iddiaları medyada yer aldı.

Rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan Özkan Yalım sevgilisiyle birlikte yakalandı.

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, 16 yaşındaki bir kıza cinsel taciz mesajları gönderdiği gerekçesiyle soruşturma altında.

Tutuklu Bolu Başkan Tanju Özcan ile otel odasında cinsel ilişki yaşadığı belediye çalışanı Öznur Çağalı arasında geçtiği öne sürülen yasak aşk ve şantaj iddiaları var.

İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, aldattığı eşi Özge Pömen’e “50 kişiyle yattı” diye kötülediği Av. Tuba Torun’la evlendi.

Voleybolcu Derya Çayırgan ile birlikte olduğu iddia edilen Ekrem İmamoğlu’nun kara kutularından Murat Ongun ile Hüseyin Köksal’ın ve firari Emrah Bağdatlı’nın Raffles Otel’de bulunan 2604 numaralı VIP dairede 11 kadınla fuhuş ve uyuşturucu partileri düzenlediği konu oldu.

Tutuklu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sevgilisi Melek Kurukama’yı belediyeye memur olarak istihdam ettiği, ve yasak aşkına lüks bir ev, pahalı bir otomobil ve yüksek değerde kol saati hediye ettiği belirlendi.

GENEL BAŞKAN BİLE VAR

Tutuklu Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun kendisinden 36 yaş küçük sevgilisi Çağla Konat’ı paraya boğduğu ve hesabında 2024 seçimlerinden bu yana 5.5 milyon liralık para hareketi tespit edildi.

Alanya İlçe Başkanı Şevki Türktaş, evli olduğu hâlde Ülkü Yanık ile 6 yıl gayrimeşru ilişki yaşamıştı. Yasak aşkını 5 kez kürtaja zorlayan Türktaş, doğan çocuğu reddetti.

Toroslar Belediyesi’ne bağlı Toroslar Personel Limited Şirketi Genel Müdürü Mevlüt Çoban, yalnızlığından istifade ettiği evlilik vaadiyle kandırdığı S.Ş’yle defalarca birlikte olduktan sonar işten attırdı.

Muharrem İnce’nin Kadın Kolları’nda görevli Fatma Büyükkömürcü’yü arayıp “Abazayım gel” demesi yankı uyandırmıştı.

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın milletvekillerinden Nesrin Baytok’la internete düşen görüntüleri ses getirmişti.

CHP’li Okan Gaytancıoğlu’nun evli danışmanı Özlem Feraye A’yla gayri meşru ilişki yaşadığını kadının eski kocası açıkladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Taylan Şanlı, işçiye cinsel saldırı ve tehdit iddialarıyla gündeme geldi.

Elazığ İl Başkanlığı Disiplin Kurulu Üyesi Hüseyin Baş ve diğer yöneticiler de benzer taciz iddialarıyla karşı karşıya kaldı.

GEÇMİŞTEN GELEN ALIŞKANLIĞI

Konuyla ilgili gazetemize konuşan Gazeteci-Yazar Mehmet Fırat, bakın neler söyledi: “Gün geçmiyor ki CHP’den taciz, tecavüz, seks alemleri haberi gelmesin! Partinin genel merkezinden tutun da il ilçe belediyelerine, il, ilçe, belde yönetimlerine kadar her kademede bu tip ahlaksızlıklarla alakalı bir olay yaşanmamış olsun. Sanki bu ahlaksızlığı yapmayanlar, parti yönetimine giremiyor, adeta CV’lerinde yazılması gerekiyormuş gibi, adeta bunu yapmayan yönetime giremiyormuş gibi bir durum. Aslında bu CHP zihniyetini temsil eden İT Fırkası’nın genetik bir özelliğidir! Adeta bir Ata sporu gibi, halkın maddi ve manevi bütün değerlerine çökmek, musallat olmak, taciz ve tecavüzde bulunmak, yağmalamak! Hepsi İTC’nin karakteridir! Dün de böyleydiler, bugün de böyle! Bir siyasi parti düşünün ki siyaset üretmek yerine yolsuzluk, rüşvet irtikap, seks alemleri, uçan kerhane, uyuşturucu partileri, taciz ve tecavüzlerle anılıyor olsun. Kart zamparalar partisi olmuş desek yeridir! Mevzuyu magazine düşürüp meşrulaştırılması ise ayrı bir garabet! ABD’de patlayan Epstein vari bir oluşumun burada da bu parti üzerinden yapıldığını görmekteyiz! Birbirlerinin karıları, kızları, çalışanları derken küçük yaştaki kızlara kadar inen bir sapıklık ile karşı karşıyayız! Mevzunun ana karakteri olan İT Fırkası’nın jön Türklerden beri Anadolu insanına reva gördüğü muameleyi bugün CHP kurumsalı üzerinden esefle izlemekteyiz! Lut kavmini geçtik!”