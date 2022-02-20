İşte frikikçi magazincilerin aşk meşk anlayışı: Parası olmayana…

"Kokuşmuş mahalle" olarak tabir edilen magazin dünyasındaki aşk anlayışı mide bulandırdı.

Mahmut Tuncer'in kendisi gibi şarkıcı olan 30 yaşındaki kızı Gizem Tuncer, parasız adamın gereksiz olduğunu söyledi.

"Kendi parasını kazanmayan birine aşık olabilir misiniz?" sorusuna Gizem Tuncer şu cevabı verdi:

"Öyle birine aşık olacağımı sanmıyorum. Rezalet bir şey o ya! Parasız adam gereksiz adamdır yani. Ben kimseye bakmam, kimse de bana bakmasın. Herkes kendine baksın. Birlikte yaşanıyorsa mesela, ortak harcansın."

Parası olmayanı adamdan saymayan Gizem Tuncer sözlerine şöyle devam etti:

"Aşık olursun, evlenirsin ama yarın öbür gün yine sorun olur bence. İlişki anlamında ben böyle talihsiz olaylar yaşadım. O yüzden bu konuda biraz net düşünüyorum. Olmuyor o ilişki, bir yerde çatırdıyor. Bana para harcamasın kimse ama kendine harcasın. Birlikte yemeğe gittiysek benim gözüme bakmasın. Sinirlerim oynuyor o durumda. Herkes, her şeyi kendi bütçesine göre yapar ama hiç olmayınca da olmaz yani. Besle besle nereye kadar."