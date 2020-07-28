İşte Fransa'nın en büyük korkusu! Bu yüzden çıldırıyorlar

Türkiye'nin NAVTEX ilanı sonrası Yunanistan ve Türkiye karşı karşıya geldi. Alman medyası 'Savaşı son anda engelledik' derken, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Güvenlik Stratejileri Uzmanı Abdullar Ağar da katıldığı bir canlı yayın programında bu konuda çok çarpıcı ifadeler kullandı.

Ağar, "Afrika ve Libya üzerinden Fransa'nın 500 milyar dolar sömürüsü var. Bununla ilgili taşları yerine oturtup çok rahatlayacaktı. Tam iş bitecekken, Türkiye'nin Libya UMH ile yaptığı anlaşma ve sonrasında Trablus'ta dengenin sağlanması ve kuşatmanın yırtılması hesapları bozdu. Fransa'nın öfkesi ve kini bundan" dedi.

Terör ve güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınına konuk oldu. Ağar, burada Fransa ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz ile Ege'deki provokasyonunun perde arkasını açıkladı. Türkiye'nin NAVTEX kararı sonrası, Yunanistan ile savaş noktasına geldiğini söyleyen Ağar, Alman basınındaki haberleri aktardı. Ağar, Fransa'nın Afrika ve Libya'daki sömürgelerden 500 milyar dolar elde ettiğini, bunu kaybetmemek için Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı proxy devlet olarak kullandığını söyledi. Ağar, Fransa'nın provokasyonlarına karşı Türkiye'nin hamlelerine değindi, asıl mücadele alanlarını da açıkladı. Ağar, Türkiye'nin başarması halinde Fransa'ya büyük bedeller ödeteceğini de söyledi. İşte Abdullah Ağar'ın çok özel açıklamalarından öne çıkanlar.

"Ne yani Yunanistan kazanacak mı?"

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Yunanistan ile ilgili şu çok önemli. Meis Adası var bize 2 KM mesafede. Yunanistan o kadar adaletsiz ki, uluslararası hiçbir hukuka uymaz. Tam 4 bin katı deniz alanını bunun üzerinden gasp etmeye çalışıyor. Bunu uluslararası hukuka sığdırmak istiyor. Bunun arkasında da Fransa var. Korkunç bir şey. Öyle bir döneme geldik ki ne hak, ne adalet kaldı. Güçlüyüm, önce ben yaptım, yaparım. Yok öyle bir şey.

"Almanlar savaşı engellediklerini söylüyorlar"

Alman medyası bunu çok gündeme getirdi. Almanlar diyorlar ki, NAVTEX ilan edilen gün savaşı biz engelledik. Fransa'nın Yunanistan'ı fişeklemesi olayı buralara kadar getirdi. Ne oldu, Yunanistan kazanacak mı yani? Buradan Yunanistan kazanmayacak, buradan kazanmayı uman başkaları. İsmini az önce zikrettim Fransa mesela. Afrika ve Libya üzerinden Fransa'nın 500 milyar dolar sömürüsü var. Bununla ilgili taşları yerine oturtup çok rahatlayacaktı. Tam iş bitecekken, Türkiye'nin Libya UMH ile yaptığı anlaşma ve sonrasında Trablus'ta dengenin sağlanması ve kuşatmanın yırtılması hesapları bozdu. Yunanistan kadar bir alanın ele geçirilmesi Fransa'nın bütün hesaplarını bozdu. Bütün öfkesi, nefreti, hırçınlığı ve kızgınlığu bundan Fransa'nın. Yunanistan'ı şimdi bir proxy devlet gibi kullanıyor.

"Beceremediler"

Ne yaptı Ayasofya'nın konuşulmaya başlandığı günlerde, bordo numarası 453 olan yani 1453'e gönderme olan fırkateyn ile bizim Türkiye'den kalkan kargo gemisini engellemeye çalıştı. Yunanistan üzerinden beceremedi. ABD'nin keşif uçağını, İtalyanların fırkateynini hareketlendiremedi bu defa bizimle karşı karşıya kaldı. Bir vaveyla kopardı, radar kilitlemesi yaptılar diye. Allah'tan NATO akıllı davrandı da, bir kriz çıkmadı.

"Terör örgütü PKK'ya desteğinin bedelini ödeyecek"

Şimdi Yunanistan'ı Adalar Denizi üzerinden Türkiye'yi boğmak için kullanıyor. Türkiye'de Doğu Akdeniz ve Libya'daki mücadelesine devam ediyor. Mukavemeti, kararlılığı ve etkisi kimin baskın ve etkin çıkarsa o kazanarak çıkacak. Burada NAVTEX ilan edilen alanlardaki mücadeleler, Cufra'daki mücadeleler önemli. Bunları inşallah kazanırız. Bundan sonrası önemli. Fransa Libya ve Afrika üzerindeki kazanımlarını kaybedecek. Fransa neyi ödeyecek biliyor musunuz, PKK'ya verdiği desteğin bedelini ödeyecek.